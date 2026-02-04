田尾旅遊新亮點 用一支霜淇淋 重新認識樹葡萄

「拾捲」策辦食農體驗遊程，風味獨特的霜淇淋獲得無數遊客青睞。（圖片來源／拾捲提供）

提到田尾，多數人腦海中浮現的是公路花園與花卉之都的形象。然而，近年在這片土地上，正悄悄誕生新的旅遊亮點。由返鄉青年江崇源與葉咨吟兩夫婦攜手創立的品牌－「拾捲。maki dessert」，將在地栽種超過五十年的樹葡萄，轉化為霜淇淋與義式冰淇淋，讓民眾透過味蕾，重新認識這項常被誤解卻極具價值的農作物。

近日，「拾捲」通過「財團法人工業技術研究院」的地方創生計畫，策辦「不只是樹！樹葡萄食農遊藝創新體驗」活動，推出全新的體驗遊程，內容包括果園導覽、生菜沙拉搭配樹葡萄油醋醬DIY等體驗，其中全台獨創「樹葡萄紅酒義式冰淇淋」吸引許多遊客慕名而來，期望串聯地方產業鏈，讓田尾成為地方創生的新典範。

江崇源與葉咨吟兩夫婦以全台獨創「樹葡萄紅酒義式冰淇淋」吸引許多遊客慕名而來，期望串聯地方產業鏈，讓田尾成為地方創生的新典範。（圖／拾捲提供）

葉咨吟分享道，兩人都是門外漢，憑藉著滿腔的熱誠，耗時兩年的研發試作，最終選定來自日本高規格霜淇淋機，搭配自家樹葡萄製作出獨一無二的風味，從一間小木屋開始，透過霜淇淋分享樹葡萄的正確資訊。她坦言製作過程相當繁瑣，必須歷經人工採摘、清洗、榨汁、過濾、急速冷凍等步驟，更必須考量到原料氧化時間，因此保存更為不易。即便艱辛，但每當獲得顧客的反饋時，他們就更加堅定初衷，以最少的添加、最天然健康的方式，呈現樹葡萄的酸甜美味。

「拾捲」預計在接下來的盛產期規畫多場食農教育與體驗活動，為當地開啟一條兼具觀光、教育與產業發展的全新道路。（圖片來源／拾捲提供）

從釀酒、霜淇淋到義式冰淇淋的研發，「拾捲」為樹葡萄注入嶄新生命力的同時，也致力於號召在地小農進行整合，推出荔枝、百香果、草莓、芒果等風味。江崇源認為「共好」是延伸品牌價值的核心，田尾擁有豐富的資源及人才，只要齊心協力，就能讓大家的努力被看見。

每年三至五月是樹葡萄的盛產期，為迎接即將到來的產季，「拾捲」預計規劃多場食農教育與體驗活動，邀請民眾親手採果、認識加工過程、參與各等DIY 課程，讓樹葡萄不再只是庭園裡的植物，而是成為值得品嘗與學習的地方特色。

透過一支霜淇淋，「拾捲」不僅翻轉民眾對於樹葡萄的刻板印象，也為當地開啟一條兼具觀光、教育與產業發展的全新道路。江崇源與葉咨吟將持續深化品牌影響力，讓更多人走進田尾、認識樹葡萄，感受這片土地孕育的美好。

