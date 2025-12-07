田尾最美歲末年終感恩之夜 讓寒冬夜晚顯得溫馨而美好





為了推廣閱讀風氣，彰化縣田尾鄉公所於114年12月6日晚間，辦理「114年田尾最美~歲末年終感恩之夜暨優秀青年學子表揚活動」，由許淑美鄉長親自出席，表揚田尾鄉於全縣運動會、全國各項體育及競技賽事與國中教育會考表現優異的學生，共頒發「114年田尾鄉優秀青年學子」67位，期許孩子們允文允武，在各領域都能發光方熱。

同時為了推廣閱讀風氣，6日也頒發「114年度花鄉享書香~競讀活動」得獎者30位，並藉由晚會活動，許淑美鄉長也對長期捐獻田尾急難救助金的謝會長、張團長及羅先生等人頒發感謝狀，以表達由衷感謝他們對社會送暖的義舉。活動場面活潑熱鬧、溫馨感人。

田尾最美~歲末年終感恩之夜 讓寒冬夜晚顯得溫馨而美好

鄉長許淑美表示，今晚辦理「114年田尾最美~歲末年終感恩之夜暨優秀青年學子表揚活動」，主要是表揚優秀67位青年學子，在全國各項體育及縣運動會與國中教育會考表現成續非常亮麗，是歷年來表現最佳成果，公所除了公開表揚外，籍由歲末年終感恩之夜，凝聚鄉親對鄉政推動的支持表示感謝，期盼鄉親在新的一年能更加蓬勃發展，鄉政推動更加順利。

現埸，除了社區的暖場與開場表演外，活動當天另安排享譽國際的【幻術大仙】魔術表演團隊與深受鄉親喜愛的【清韻合唱團】於田尾鄉怡心園演出，讓鄉親們近距離欣賞表演廳級的演出。令人驚呼的奇幻魔術秀與互動讓大小朋友共同體驗奇妙與驚喜，而優美悠揚的演唱則讓寒冬夜晚顯得溫馨而美好。

