田尾歲末年終感恩之夜 67位優秀青年學子獲表揚

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣田尾鄉公所於6日晚間在田尾鄉怡心園舉辦「114年田尾最美～歲末年終感恩之夜暨優秀青年學子表揚活動」，現場燈光璀璨、氣氛溫馨熱鬧。鄉長許淑美親自出席主持，表揚在學業與體育表現優異的青年學子，並向長期投入公益的善心人士表達感謝，傳遞歲末感恩與祝福之意。

此次活動共頒發「114年田尾鄉優秀青年學子」獎項予67位學生，表揚對象涵蓋全縣運動會、全國體育及各項競技賽事表現傑出者，以及在國中教育會考中成績優良的學生。許淑美鄉長勉勵孩子們在求學與人生道路上兼顧品德、學問與體能，持續精進自我，未來在各自領域中發光發熱，成為地方的驕傲。

為推動閱讀風氣，田尾鄉公所同場頒發「114年度花鄉享書香～競讀活動」獲獎者30位，肯定學生與家庭投入閱讀的努力。此外，晚會中也特別表揚長期捐助田尾急難救助金的謝會長、張團長及羅先生等善心人士，頒發感謝狀，感謝他們多年來持續送暖、照顧弱勢，讓在地社會更具溫度。

晚會節目安排精彩多元，除社區團體暖場與開場演出外，活動當天特別邀請享譽國際的【幻術大仙】魔術表演團隊以及深受鄉親喜愛的【清韻合唱團】登台演出。奇幻魔術秀搭配互動橋段，引來大小朋友驚呼連連；而悠揚動人的合唱表演，則在寒冬夜晚中為鄉親帶來溫馨與感動。