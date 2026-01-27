田尾花鄉夢幻英式香久園 謝丞傑與匡易讓歐洲花卉在地扎根!

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】在以花海聞名的彰化田尾，一座僅於每年一月至四月短暫開放的溫室花園，近年悄悄成為花藝圈關注的焦點。這座花園由謝丞傑與匡易兩位合夥人共同經營，園內展示的多為源自歐洲溫帶與高海拔地區的花葉植物，經過長年馴化與細心照料，在田尾落地生根，成為最具特色與神奇色彩的花園之一。

謝丞傑(左)與匡易(右)兩人因為愛花與專業而共事，在田尾花鄉闢建起奇特而優雅的園藝新天地。（圖／記者周厚賢攝）

談起花園的起源，時間要回溯至十多年前。當時仍就讀員林農工園藝科的謝丞傑，因在網路園藝論壇上交流心得，結識就讀中興大學的匡易。兩人雖來自不同學校，卻對特殊花卉與植物原生環境有著高度共鳴，經常透過網路、月台相會與實地走訪花圃的方式，反覆討論栽培技術與理想花園的樣貌，逐漸建立深厚默契，也形塑出「打造一座與眾不同花園」的共同目標。

在台灣甚少見到的日本邱年大理花，卻在香久園內展開完期三個月的怒放。（圖／記者周厚賢攝）

在學業完成後，兩人決定攜手實踐多年構想，最終選定謝丞傑外婆位於田尾的土地，正式成立這座夢想中的花園。由於園內植物多屬溫帶花種，難以適應台灣夏季高溫，園區因此採取季節性經營模式，僅在氣候相對涼爽的一月至四月對外開放，其餘時間則專注於植物的休養、生長與品種試驗。

「香久園」每年從一月到四月開放預約參觀，園內的花草絕對讓參觀者愛不釋手久久不忍離去。（圖／記者周厚賢攝）

今年一月園區開始採預約制開放參觀，記者隨同愛花人士率先走訪園區。與一般田尾花卉業者不同，園內以開放式栽種為主，舉目所及皆為單一品種的特色花卉，包含秋田大理花、兔葦草、巧克力色波斯菊及多種少見植物。謝丞傑表示，這些花卉原生於歐洲大陸的溫帶地區，必須透過長期調整土壤、溫濕度與照護方式，才能在田尾穩定生長。隨著園區開放，鮮明的花色與珍稀品種吸引不少花藝工作者與植物愛好者遠道而來。兩位合夥人以低調而專注的態度經營花園，也讓這座季節限定的溫室，成為田尾花鄉中最獨特、也最具故事性的存在。