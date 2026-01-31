田尾鄉公所辦「馬上發財~大師揮毫暨紅包袋拓印活動」 上千名鄉親共襄盛舉





為迎接新春到來，田尾鄉公所於31日在田尾怡心園北側廣場辦理「115年馬上發財~大師揮毫暨紅包袋拓印活動」，活動現場吸引了上千名鄉親共襄盛舉，共襄盛會，不僅讓怡心園充滿了過年熱鬧滾滾的氛圍，還彰顯了在地凝聚力和創造力。

活動主要分成兩大主軸，其一是邀請書法大師的春聯揮毫，由書法老師信手捻來，就是一張張喜氣洋洋的楷書春聯，在歲末大掃除後貼在門口，更增添過年應景氣氛，不少慕名而來的鄉親好友，不顧長龍大排，仍舊耐心期待領到大師的作品，不只可以增添家裡新年氣息，據說更可以帶來一整年的好運。此外是可愛又喜氣的紅包袋拓印，在大小朋友共同努力之下，每個人都帶回了滿滿送禮自用兩相宜的喜氣紅包袋，拓印版上更有許鄉長對鄉親的祝福，祝福到場鄉親都能馬上發財、馬上有福、馬上好運到。

田尾鄉舉辦馬上發財~大師揮毫 讓怡心園充滿了過年熱鬧滾滾的氛圍

當天特地邀請了田尾國中打擊合奏社到場演出，讓在地鄉親現場聆賞田尾孩子優秀的音樂表演。現場還備有應景的手工湯圓，熱呼呼的蘿蔔糕，以及台灣畜牧協會到場烤乳豬與鄉親共享，讓鄉親們一起飽足迎新年。

田尾鄉長許淑美表示，感謝彰化縣政府的補助，以及鄉代表會、農會及鄉內各國中小學協助，這次的活動旨在歡度新春，展現田尾在地的凝聚力，不只提前體驗新春的歡樂，希望透過這個新春活動，與鄉親好友共同歡慶農曆新年，也歡迎新春期間大家攜家帶眷，一起前來田尾花鄉走春。旁邊的市集攤商也會持續設置到新春期間，每個周末都有不同主題攤位，歡迎鄉親朋友闔家大小前來郊遊，共賞我們美麗的田尾花園。我們感謝所有參與者和支持單位，祝福大家2026年馬年開運，馬上行大運。

