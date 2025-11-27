田尾鄉清水溪排水正義橋周邊設施災後復建 守護鄉親通行安全

▲彰化縣長王惠美今日上午與議長謝典霖等人，共同前往田尾鄉視察清水溪排水正義橋上游路面塌陷與周邊坡面損壞情形。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣長王惠美今(27)日上午與議長謝典霖等人，共同前往田尾鄉視察清水溪排水正義橋上游路面塌陷與周邊坡面損壞情形。因今(114)年7月8日及7月31日連日豪雨造成區域排水設施受損，正義橋上游右岸道路塌陷嚴重影響地方通行，縣府盡速挹注3,842萬元辦理災後復建工程。王惠美縣長要求工程單位務必加速辦理，如期如質完工，確保在地鄉親用路安全。

▲彰化縣長王惠美要求工程單位務必加速辦理，如期如質完工，確保在地鄉親用路安全。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，因今年7月接連豪雨造成清水溪護岸道路側坡面遭洪水侵襲而崩塌，致使坡岸土石裸露、道路嚴重下陷，影響鄉親通行，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，縣府挹注約3,842萬元，進行長度約448公尺的護岸修建以及3,186平方公尺的道路修復工程，同時將坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構，也能讓堤防更加穩固安全。

議長謝典霖表示，根據剛才說明的簡報，目前修復工程進度超前，期望能盡早完工，提供民眾更安全的往來道路。

在視察過程中，王縣長除仔細聆聽水利資源處及施工單位的工程簡報外，也特別叮囑工程團隊務必顧及施工安全、施作品質、交通維持及環境保護，減少對鄰近居民生活及地方通行的影響，讓建設成果兼具安全性與永續性，確保符合地方民眾需求。

水利資源處表示，縣府近年來已陸續投入總計1億6,593萬改善田尾鄉的治水工程。包括今日視察的工程，田尾鄉本次災修共挹注4,605萬元進行豪雨災後復建。其中「0708豪雨清水溪排水(頂豐段)災修工程」已於114年10月14日開工，工期約240日曆天，預計於115年中完工。未來縣府將持續編列經費並積極爭取中央補助，逐步推動各區域排水整治工程，強化整體防洪韌性，全面提升防洪安全與在地生活品質。