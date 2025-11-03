田尾首家銀行開幕 農會迎戰

彰化縣田尾鄉是農業鄉鎮，板信商銀田尾分行3日開幕，成為田尾首間銀行，鄉農會坦言業務可能受影響，總幹事吳政憲將農會比喻為麵店、銀行為飯店，他說「開了麵店、不能阻止飯店開張」，但也強調，農會把盈餘62％做為推廣經費，補助農民及地方，是其最大優勢。

板信商銀在彰化縣田尾鄉中山路二段設立田尾分行，3日開幕，板信商銀董事長謝娟娟致詞時表示，田尾分行歷經2年多的努力與籌畫，成為首間彰化分行，也是田尾首間銀行，希望成為鄉親最好鄰居、企業最好夥伴。田尾鄉長許淑美受邀擔任剪綵嘉賓，她期許板信田尾分行進駐能為地方注入更多希望與發展力量。

田尾是農業鄉鎮，在板信插旗前僅有鄉農會、郵局提供金融服務，據了解，除板信田尾分行開張，近期彰化五信也將設立分行，未來田尾人將有更多選擇。

吳政憲坦言板信進駐田尾，對農會一定有影響，他說，農會盈餘會提撥62％做為推廣經費，等同農會賺錢會回饋給農民，像提供農民農藥、肥料等的補助，農會也會配合政府推動的農業政策性專用貸款，像青農到農會借錢享5年免息，「到農會借錢免利息不是假的」。

吳政憲表示，田尾鄉農會本部加上3個分會，在田尾共有4個據點，農會人員更是深入地方遍布各村，這些都是農會的優勢，但「我們開了麵店，能叫別人不能來這裡開飯店嗎？」他也坦言，囿於法令，農會無法提供那麼多商品以滿足客戶需求是其劣勢；對於其他銀行插旗田尾，他表示「這不是壞事」，「服務就對了」，強調會做好服務、強化自己以迎接挑戰。