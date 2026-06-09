田尾鳳凰園藝打造食蟲植物專區 吸引民眾探索生態奧秘

【記者周厚賢／彰化報導】近年來隨著園藝療癒風氣興起，越來越多民眾喜歡在家中或庭院種植花草植物，藉由綠意點綴生活空間，舒緩工作與生活壓力。從早期盛行的觀葉植物、多肉植物，到近年異軍突起的食蟲植物，因外型奇特、充滿趣味性與教育意義，逐漸成為園藝市場的新寵，也吸引不少消費者主動上門詢問與選購。

田尾花鄉甚麼樣的花草樹木都有，連最具教育功能的食蟲植物都一應俱全。（圖／記者周厚賢攝）

位於彰化縣田尾鄉的鳳凰園藝，向來以種類繁多的花草樹木聞名，園區內特別規劃一處食蟲植物專區，展示各式各樣的豬籠草、捕蠅草及毛氈苔等品種。大小不一、造型各異的食蟲植物，憑藉獨特的捕食機制成為遊客駐足觀賞的焦點，不少民眾更是第一次近距離觀察這些神奇植物的生態特性。鳳凰園藝朱店長表示，許多顧客最常詢問的問題就是「需不需要特別餵食昆蟲？」他指出，其實食蟲植物經過長時間演化，早已具備自行捕捉昆蟲的能力，只要提供適當的陽光、水分及環境條件，植物便能自然生長，並不需要刻意捕抓昆蟲餵食。

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介紹偌大的豬籠草，朱店長表示買回家後不用刻意給它為食昆蟲因為它自己會捕捉。（圖／記者周厚賢攝）

朱店長進一步說明，食蟲植物主要是透過特殊構造來吸引、捕捉並消化昆蟲，其中豬籠草利用瓶狀捕蟲囊，捕蠅草則以葉片快速閉合夾住獵物，而毛氈苔則依靠葉面分泌的黏液黏住昆蟲，各自展現令人驚嘆的大自然智慧。由於食蟲植物具有捕捉蚊蟲的特性，許多民眾也將其視為居家環境中的「天然除蟲幫手」。尤其擺放在陽台、窗邊或室內通風處，不僅增添綠意，也能減少部分小型飛蟲出沒，因此深受家庭族群喜愛。

近年異軍突起的食蟲植物，因外型奇特、充滿趣味性與教育意義，逐漸成為園藝市場的新寵。（圖／記者周厚賢攝）

除了觀賞價值之外，食蟲植物更具備豐富的教育功能。許多家長會特地購買回家，作為孩子觀察自然生態與植物演化的教材。透過親眼見證植物捕食昆蟲的過程，不僅提升孩子對自然科學的興趣，也讓親子互動增添更多樂趣。業者表示，隨著民眾對植物療癒及自然教育的重視，食蟲植物市場近年來明顯成長，從收藏玩家到一般家庭都有穩定需求。這些來自大自然的特殊植物，正以兼具觀賞、療癒與教育的魅力，在園藝市場掀起一波新的綠色風潮。