田屋北管八音團×亦宛然掌中劇團 跨界演出驚豔全場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】2025年「堵班鬧金秋–新竹縣八音X偶戲大匯演」與「微笑竹縣–社造聯合成果展」今(9)日在新竹縣縣史館前廣場盛大展開，由新竹縣指定登錄無形文化資產客家八音保存者田文光帶領的田屋北管八音團及國寶級布袋戲藝師李天祿創設之亦宛然掌中劇團跨界演出揭開序幕，吸引大小朋友駐足觀看，現場熱鬧滾滾。
▲2025年「堵班鬧金秋–新竹縣八音X偶戲大匯演」與「微笑竹縣–社造聯合成果展」今(9日)在新竹縣縣史館前廣場盛大展開。
副縣長陳見賢表示，第一次看到八音結合布偶戲的表演，非常難得！八音大匯演及偶戲嘉年華為新竹縣兩大重要活動，今年首度將兩大盛事結合辦理，推廣新竹縣無形文化資產，展現竹縣深厚文化底蘊，喚醒民眾對藝術文化的熱情，並期許寶貴傳統表演藝術永續傳承發展。
陳副縣長也一一參觀社造聯合成果展的攤位，並體驗DIY苦茶粕清潔劑及演奏花鼓等。他指出，新竹縣社區營造路徑已歷經30年，現階段的社造核心更強調民眾與生活環境的連結，讓人與土地、記憶與風土之間產生認同與歸屬感，縣內13鄉鎮市的人文地產景各具特色，社區營造正是凝聚地方文化力的重要動能，大家共下來打造新竹縣宜居城市。
文化局長朱淑敏表示，本年度「八音X偶戲大匯演」活動邀請新竹縣重要八音團隊以及全臺知名偶戲團隊共14組團體，提供傳統表演藝術保存者展演舞臺，並持續耕耘培養傳統表演藝術觀眾群。另特別邀請田屋北管八音團及亦宛然掌中劇團製作八音偶戲跨界合作節目，以及臺南市演藝團隊-雞屎藤舞蹈劇場，以掌中戲元素帶來獨特台式舞蹈劇場。活動現場還有規劃八音及偶戲體驗工作坊、美食胖卡、創意市集及街頭藝人表演等多樣活動。
「微笑竹縣–社造聯合成果展」則串連本年度社造點、鄉鎮區域型社造中心、縣府各局處及地方文化館等超過30個單位參與，共同展現新竹縣社造夥伴的活力與能量，並將豐富成果轉化為各項趣味互動及在地特色體驗，融合特色桌遊、新住民生活元素互動、藝術行動、閱讀推廣、劇場展演以及社區影像紀錄播映等，向民眾傳達多元文化轉譯的可能性與多元化。
豐富多元的社區營造成果展示，如民政處的青銀共融行動、行政處的地方創生等，讓民眾在活動中認識政府推動社區營造的相關資源；社造點則展現多樣化的成果，如舊家具修復「媽媽的嫁妝」，包含縫紉機、古老紅木櫃等，及由就讀新竹縣照海華德福實驗教育機構八年級蔡姓學生獨自打造完成的新造復古式木單車，合計展示逾20件成品。
另外，文化局影像平台與地方文化館成果展於縣史館一樓展出，民眾觀展的同時可參與人氣老照片票選；藝術/東興圳平台於美術館一樓走廊展出由曾定榆、陳永欽兩位大師傳授木雕、版畫工藝之「工藝新生–工藝培育成果展」，展期至11月16日止；閱讀平台則出動很受歡迎的行動書車，讓民眾享受戶外閱讀的氛圍。還有不能錯過的好康～「社造集點趣」任務，集滿8點即可兌換限量萌萌風的運動巾或實用款手提袋等好禮。
