田徑》杜普蘭蒂斯去年4破世界 今年盼寫歌、結婚

現年26歲的瑞典撐竿跳巨星杜普蘭蒂斯在2025年4度改寫世界紀錄，連續3次獲得室內和室外世界冠軍，並連續第5次獲得鑽石聯賽冠軍，年末以絕對優勢榮膺年度最佳男運動員獎。上周在受訪時談到對音樂的熱愛、對家庭的奉獻，以及即將到來的婚禮和成為偉大父親的夢想。

對於媒體提問是否有信心在奧運殿堂拿到4面金牌的時候，杜普蘭蒂斯表示，「只要我還能保持高水準的狀態，我有絕對信心，不過我覺得需要一步一步來。現在擺在我們面前的當然是2028年洛杉磯奧運。」

運動生涯終極成績能否看到6公尺40？杜普蘭蒂斯說，「沒錯，我正在朝著目標前進，或許要達到6公尺40還需要一些時間，但我已經證明自己完全有可能跳過6公尺40高度，這不會是一蹴可幾的事情，不過就我的職業生涯而言，這是我能力範圍內可以達到的目標。」

生命中最重要的三件事？杜普蘭蒂斯表示，「我覺得我生命中最重要的事情大概就是朋友、家人和未婚妻了。除了賽場外，我現在唯一還在做的事情就是音樂。我覺得這一切讓我的生活達到很好的平衡。我希望努力成為一個好伴侶、一個好丈夫。除此之外，我還有一群非常親密的朋友，當然，我和家人也非常親近，無論是在美國還是瑞典，我都會花很多時間和他們在一起。」