田文光獲「藝術教育貢獻獎」 楊文科頒表揚狀肯定

縣長楊文科頒發表揚狀公開表揚田文光。





新竹縣無形文化資產客家八音保存者「田文光」藝師，長年致力於客家八音與北管音樂的保存、教學與推廣，對藝術教育深耕與文化永續貢獻卓著，榮獲教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎」，縣長楊文科頒發表揚狀公開表揚，表達縣府對其六十餘年堅守文化現場、培育後進的高度肯定。田藝師也特別演奏經典曲目《十八摸》，展現精湛純熟的嗩吶技巧，獲得滿堂彩。

縣長楊文科說，田文光是竹北田屋八音團團長，今年他還帶團到歐洲維也納金色大廳表演客家八音，驚豔全場音樂界人士，非常了不起。現今客家八音，幾乎快絕傳，但縣府持續全力扶持八音團，目前也在竹北、峨眉、北埔、關西及寶山等學校積極推廣，讓學生有機會學習八音的吹、拉、打、唱，盼更多八音團誕生，這些傳統音樂功夫，實在了不起，很高興田文光榮獲教育部藝術教育貢獻獎實至名歸。

廣告 廣告

田文光以一生心血投入客家八音與北管音樂的傳承與教育，不僅讓珍貴的傳統藝術得以延續，更透過藝術教育將文化的力量帶進社會各個角落。楊文科也回憶，今年適逢「歐洲台灣文化年」，新竹縣首度受邀出訪，由田文光老師帶領田屋北管八音團、新竹北埔八音團與銅好重奏團共同登上國際舞台，讓世界聽見來自臺灣、來自客家的文化之聲，展現新竹縣深厚的文化底蘊。



更多新聞推薦

● 苗栗YouBike全面強制投保傷害險 明年元旦起新制上路