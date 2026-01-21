田方倫爆料故宮有特殊觀展並「觸碰」國寶 故宮：任何觀賞行為皆依同一標準

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】前國民黨青年團總團長田方倫於日前臉書貼文，指故宮博物院於百年捷克展覽期間，有特殊前展及後展，讓所謂的「民間專業人士」進場近距離觀賞，並「觸碰」國寶。對此，故宮博物院回應，並無安排貴賓私人參觀時段等相關規劃；院藏文物出國展出均依照「國立故宮博物院文物安全維護作業手冊」等相關規定辦理。」

田方倫日前在臉書貼文，指故宮在高層授意之下，讓所謂的「民間專家學者」，循非正規管道進展場近距離觀賞文物，甚至是上手查看，此舉早已超越一般的欣賞學習文物藝術的範疇，尤其是這些人的背景，有販賣國寶的種種紀錄，才會讓人知情時頓感不寒而慄，為我們的國寶捏了把冷汗。

田方倫說，這次的爆料就是直指故宮百年捷克展覽當中，有發生在正常開展的前後，有特殊前展跟特殊後展。其中是不是有讓”民間專業人士”進場近距離觀展？甚至是上手觸碰我們的國寶？而這些人士的背景也都與我昨天所提的三家文物販賣公司有所類似？」

「而這些故事不單單是在這次捷克展覽當中發生，其實先前所提到的Y姓高層在過去任職期間，這種事情也曾經發生過」。田方倫強調，幾年前曾被爆料故宮的展品在「維修」過程失手摔落，造成國寶破損的事件，大家應該都還記憶猶新吧？當年引發軒然大波朝野動盪，在當時故宮承認錯誤後也公布了當時受損的文物清單。但受損文物事件可不僅僅這一次。

田方倫指出，Y姓高層有多次安排文物非必要且逾常規的觀賞要求，數度將我們的國寶至於高風險當中。也曾將瓷器取出交給”某機構技術檢測”，而在檢測過程時，發生了技術人員失手讓瓷器受傷，文物受傷程度相當嚴重。Y姓高層事發後靠著大吵大鬧又自恃後有靠山，也順利地將國寶受損事件大事化小小事化無。

田方倫提出四點再次提問故宮博物院，一、我們的國寶，都回台灣了嗎？二、我們的國寶，在國外有沒有接受非正常的參觀行程？三、我們的國寶，在國外是否有讓民間專業人士非正常欣賞呢？四、我們的國寶，是不是有受損卻沒有公開其資訊的事件發生呢？

田方倫：「最後還是要強調，我知道民進黨想盡辦法想要跟中華文化切割關係，可能把這些故宮的國寶視為可以拿來做外交工作或者是獲利的一種途徑。如果一切為真，難道國人沒有機會知道真相嗎？真正愛護國寶的我們，不是高層眼中的重要人士，只能在公開的展覽當中，靜靜的觀賞著我們珍惜的國寶。」

故宮博物院回應指稱，業洽捷克國家博物館，確認本展並無安排貴賓私人參觀時段等相關規劃。另當地時間9月11日晚間辦理開幕式，至於國際性合作特展開幕前安排媒體及貴賓預覽活動，亦屬博物館界例行性之慣例，該活動亦有相關新聞拍攝採訪，以利特展宣傳推廣。本院院藏文物出國展出均依照「國立故宮博物院文物安全維護作業手冊」等相關規定辦理，非本院布展同仁及借展單位代表均不得於布展完成前進行參觀；所有展出文物皆置於玻璃展櫃內，任何觀賞行為皆依同一標準於展櫃外進行。