田曦薇《逐玉》慶功同框張凌赫提到台灣 雙方經紀人一舉動解9年恩仇！CP粉嗨翻敲碗二搭

田曦薇（左）、張凌赫出席《逐玉》慶功。翻攝微博

中國古裝劇《逐玉》13日晚間舉辦慶功宴，男女主角張凌赫、田曦薇合體同框，不過更受到網友關注的，是他們的經紀人一起敬酒、仰頭乾杯的畫面，兩人之間有長達9年的恩怨，也一度讓張凌赫與田曦薇在《逐玉》拍攝、宣傳時傳出許多難關。

張凌赫的經紀人徐以若與田曦薇的經紀人公鈺涵都是圈內知名經紀人，兩位手腕極強的經紀人，2017年分別帶李一桐、鄧倫，一起合作古裝劇《海棠經雨胭脂透》。原本李一桐是拉主Key的女主角，結果播出時卻變成鄧倫扛「大男主」，讓徐以若氣炸，認為是公鈺涵用資源換番位，雙方因此結仇。

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徐以若與公鈺涵被拍到一起敬酒的畫面。翻攝微博

田曦薇致詞大膽自嘲：排名不分先後

而張凌赫與田曦薇合作《逐玉》，也讓徐以若與公鈺涵恩怨再受討論，男女主角戲中愛恨情纏，戲外也被形容是「仇二代」，被看出私下互動都不敢太熱絡，就連殺青時的合照也都在戲劇收官時才終於釋出，而平台在發佈消息時，也都會在張凌赫、田曦薇名字後面附上「排名不分先後」，藉此安撫兩名大經紀人。

然而慶功宴上，徐以若與公鈺涵被拍到一起敬酒的畫面，被外界視為「飲盡恩仇」。有趣的是，田曦薇在台上致詞時，感謝騰訊、愛奇藝雙平台對《逐玉》的宣傳，還說：「排名不分先後。」全場心照不宣哈哈大笑。CP粉看了更嗨，認為經紀人破冰，未來張凌赫與田曦薇就有希望二搭。

CP粉敲碗張凌赫（右）、田曦薇二搭。翻攝微博

台灣戲迷也愛《逐玉》 田曦薇高呼：文化輸出

田曦薇並提到，獲知《逐玉》透過Netflix在台灣、新加坡也取得很好成績，相當振奮，高呼：「沒有不承擔文化輸出的義務！」、「給我以後的人生方向有了一個更擴大、更高的追求，我要做好的文化內容，我要讓世界的人看到我們中國的東西。」

雖然《逐玉》因對戰爭畫面過度美化，張凌赫被虧「粉底液將軍」，引發中國官方熱議，但田曦薇仍讚導演曾慶傑美學「太棒了」：「拍出中國古裝一些傳統又美好的東西。」

《逐玉》張凌赫（左）、田曦薇互動引發戲迷關注。iQIYI愛奇藝國際版提供



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