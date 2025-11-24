田海蓉疑將亡夫徐明變標本！網轟最毒婦人心 與于朦朧風波恐成致命一擊

記者林宜君／台北報導

大陸男星于朦朧驟逝引發輿論追查，風向很快指向資本女大佬田海蓉與導演程青松，田海蓉先前在社群帳號嚴正聲明，表示自己從頭到尾都是受害者，已委託律師提告程青松與散布不實言論的網友，而田海蓉主演的新片《火種》一上映，在網路上遭到全面抵制，更傳出「學生被強迫包場觀影」的離譜消息，近期，網上傳出田海蓉將已故丈夫徐明做成標本展覽。

近期，網上傳出田海蓉將已故丈夫徐明（圖）做成標本展覽。（圖／翻攝自維基百科）

田海蓉的前夫徐明，過去是中共前政治局委員薄熙來的「白手套」，也曾掌管大連實德集團，被視為薄家財務的「地下管家」。在薄熙來勢力崩解後，徐明也被判刑，遭關進監獄。然而他在2015年12月，44歲時突然在獄中猝死。官方稱死因是心肌梗塞，但外界始終質疑真相，認為徐明可能遭到滅口，使案件多年來爭議不斷。

網上傳出與徐明長得非常相似的標本。（圖／翻攝自Threads）

網驚：「最毒婦人心」。（圖／翻攝自Threads）

甚至直指是田海蓉「不意外」、「老公死後還能賺門票錢」。（圖／翻攝自Threads）

田海蓉被捲入于朦朧案件之後，爭議始終沒斷過，網上有許多網民猜測，田海蓉的兩任丈夫之死是否都慘遭田海蓉毒手？而傳聞她就是想潛規則于朦朧的女資本家，近期網上盛傳依據標本，疑似和田海蓉已故丈夫徐明十分相似。對此網友們紛紛表示：「最毒婦人心」、「不意外」、「老公死後還能賺門票錢」。

截至11月24日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月24日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

