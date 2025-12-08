田海蓉逼于朦朧至絕境真相曝光！凜北川被迫召回服役 全網輿論炸鍋

記者林宜君／台北報導

近期大陸多起民間聲援事件持續延燒，從網路聯署、社群喊話到實體行動連番出現，使相關輿論發展再度升溫。而圍繞于朦朧事件的爭議，也因多名網友被約談、部分影視人士的動向、以及企業股價起伏，讓風向更加敏感。多方訊息交織下，案情與輿論走向受到外界高度關注。

全球替于朦朧發聲的聯署截至目前突破71.7萬人。（圖／翻攝自Avaaz網站）

全球替于朦朧發聲的聯署截至目前突破71.7萬人，但成長趨勢放緩。有網友指出，許多人不知道聯署後還需點擊郵件中的「verify」驗證，導致有效數字被低估。近期，有多名聲援者因在網路發文而被公安約談。有網友分享被「請去喝茶」的經過，有人被打電話通知，有人直接被上門拜訪。部分聲援者坦言當下確實感到害怕，但也因此看清整件事的壓力來源。

在官方社群平台封鎖相關留言後，不少網友改以寄信方式持續為案件發聲。有民眾透露，北上信件暴增，部分郵局甚至出現郵票熱賣的狀況。雖然發聲管道被壓縮，但仍有許多人默默以「飛鴿寄信」方式堅持。上海有網友直接在車身噴上「為正義而戰，全世界最好的青年，于朦朧美」字樣，在市中心街道行駛，引起路人關注，成為聲援行動中亮眼的象徵。

于朦朧事件延燒後，芒果超媒股價自12月初連跌數日。（圖／翻攝自微博）

另一方面，于朦朧事件延燒後，芒果超媒股價自12月初連跌數日，從每股約24.21元滑落至23.94元。自事件發酵以來，市值已蒸發逾百億。網友戲稱股價「綠油油，看了心情好」，甚至喊話「跌到5塊、5分錢、跌成廢紙」。與股價相關的另一焦點，是曾為于朦朧發聲的退伍軍人凜北川。他在失聯近20天後，被外界爆出遭網路抹黑並被迫做出選擇，包括「必須簽字否認前言」、「或被召回到高風險邊防服役」。最終凜北川選擇被召回服役，引起網友震撼。

田海蓉的新片《我的世界沒有我》即使宣傳力道強，仍在全網抵制中上映僅6天便下架。（圖／翻攝自Threads）

此外，田海蓉的新片《我的世界沒有我》即使宣傳力道強，仍在全網抵制中上映僅6天便下架。多地網友發現「該片在部分場次出現『幽靈滿座』」，如深夜時段突然滿場、購票數字固定、甚至實際影廳空無一人。然而該片仍開出約1000萬人民幣的總票房，引發洗錢質疑。影迷指出，中國影視圈以票房作「洗錢通道」早非新事，因此該片異常數字再次引起討論。但不少網友強調，現在觀眾早已不會「看到明星就買單」，片方砸再多資金也難撼動民意。

輿論導向中，女星田海蓉（圖）被推向風暴中心，大陸娛評人宋祖德先前多次點名她，並稱其背後關係複雜，提醒「水能載舟亦能覆舟」。（圖／翻攝自田海蓉IG）

輿論導向中，女星田海蓉被推向風暴中心。大陸娛評人宋祖德先前多次點名她，並稱其背後關係複雜，提醒「水能載舟亦能覆舟」。宋祖德曾在微博指出，近期平台大規模刪號，與某些電影上映前「壓輿論」的需求相關，不過此文很快被刪除。網友也翻出凜北川於10月17日在海外發文，曾直接點名田海蓉，並表示返京後將當面對質。凜北川當時寫下：「你能弄死我嗎？弄不死我早晚有你暴露的一天……從一開始就是你孤立針對，不然不可能走到這條路上。」凜北川更提到若自己出事，「她也別想獨善其身」。

替于朦朧發生的凜北川直接點名田海蓉。（圖／翻攝自微博）

外界推測，凜北川是掌握部分案情的關鍵人物之一。凜北川的文字顯示，于朦朧過去疑遭影視圈女強人施壓，而田海蓉被點名為「資本大咖」之一。此說法呼應多家大陸媒體早前提到「某資本女強人試圖對藝人施壓遭拒」的傳聞。網路討論也延伸至田海蓉與其家族人脈。有傳聞指其背景牽涉企業與影視投資網絡，與娛樂產業有長期連動。不過這些部分屬網路流傳，欠缺官方佐證。

