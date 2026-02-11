田秋堇現身談林宅血案 賈永婕淚看專訪悲嘆：民主不是理所當然

台北101董事長賈永婕轉發監察委員田秋堇談林宅血案的專訪片段，表示自己「哭著看完」。 （資料照片／張哲偉攝）





電影《世紀血案》近日因劇本內容與拍攝方式引發爭議，外界質疑未取得當事人授權、部分演員受訪發言不當，甚至可能影射兇手身分，掀起輿論風波。製作方已宣布暫停後製作業，並將上映日期無限期延後。對此，台北101董事長賈永婕持續關注相關討論，她今天（11日）凌晨在社群平台轉發監察委員田秋堇接受專訪的片段，並表示自己「哭著看完」，這段歷史提醒每一個人，今日所擁有的民主與自由並非理所當然，而是無數人付出代價換來的成果，希望更多人能記住這段過去。

田秋堇在專訪中回憶，自己當年擔任前立委林義雄的秘書，是第一位發現「林宅血案」現場的人。所謂林宅血案，發生於1980年2月28日，林義雄位於台北市的住家遭人闖入，其母親及2名年幼的女兒遭到殺害，長女則身受重傷。案件震驚社會，至今仍未偵破。當時正值威權統治時期，社會氛圍緊繃，該案的發生也引發各界對政治迫害與人權議題的高度關注。

賈永婕則表示，「我看到了，謝謝你田委員，謝謝你願意告訴我。我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過！對不起我現在才清楚的了解這整件事情的經過，你們真的很偉大，人性最高尚的情操。」

她也說，希望這段悲傷的歷史能提醒社會珍惜得來不易的民主，因為民主並非理所當然，而是許多人付出巨大代價所換來的成果，也期盼更多人重視並守護台灣的民主發展。

《世紀血案》演員群昨發布聯合聲明，表示演員與工作人員在簽約前，曾多次向製作方確認是否已取得合法授權，製作方不僅在合約中明文保證「已取得拍攝本片的合法授權」，更刻意未告知劇本涉及重大爭議內容，導致相關人員在完全不知情的狀況下參與演出與製作。強調，若在簽約當下即知悉本片未獲當事人及家屬授權，「絕無可能接受此工作邀約」。並要求必須立即阻止《世紀血案》的任何製作、上映以及所有形式的公開露出。（責任編輯：王晨芝）

