田秋堇現身談當年「林宅血案」賈永婕哭著看完了！網友刷一排感謝

[Newtalk新聞] 爭議電影《世紀血案》意外讓塵封46年的「林宅血案」重新回到大眾視野，台北101董事長賈永婕日前對當權者喊話「想知道真相」引發討論。長期關注公共議題的媒體人陳信聰特別訪問當年第一位進入林宅目睹慘況的監察委員田秋堇，訪談內容讓不少觀眾情緒潰堤，賈永婕也說：「我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過。」她向田秋堇致謝，表示自己直到現在才真正了解這起事件的完整經過。不少網友感謝賈永婕關注此事，喚醒更多人對台灣歷史真相的了解。

林宅血案發生於1970年代末期，至今已46年真相仍未能水落石出。許多民眾對事件背景仍一知半解，也無法理解案件為何長年與情治系統糾纏不清，更困惑為何歷經數十年，仍無法給社會一個交代。電影《世紀血案》逕自宣稱取材自「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，被踢爆未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵制聲浪。全體演員與工作人員10日發出「聯合嚴正聲明」，痛批製作方蓄意隱瞞未獲授權的事實，《世紀血案》製作人郭木盛則證實電影將無限期延期。

廣告 廣告

田秋堇在《我想問的是》節目中回憶，當年林義雄因美麗島事件被關押於景美軍事看守所，其妻方素敏前往探視。由於林宅電話始終無人接聽，方素敏心生不安，便請時任林義雄助理的她，前往信義路住家查看，沒想到因此成為第一個踏入現場、目睹「人世間最淒慘景象」的人。田秋堇提到，無論是她或母親，多年來都陪伴著方素敏與林義雄，情同至親，承受著難以言喻的痛楚與記憶。重提這段歷史並非為了製造仇恨，而是希望社會能真正理解當年的處境與背景。

對此，賈永婕在臉書發文寫道：「我看到了，謝謝你田委員，謝謝你願意告訴我。我哭著看完了，我無法形容內心的感受，悲憤又難過！對不起我現在才清楚的了解這整件事情的經過。你們真的很偉大，人性最高尚的情操。希望這段悲傷的歷史，能讓我們更珍惜眼前得來不易的一切。也提醒每一個人～民主不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果。希望喚醒更多人對民主發展的重視與守護。」

許多網友紛紛留言回應：「謝謝分享，大家一起補課！」、「謝謝賈董分享，讓更多人認識台灣看似和平的民主轉型背後曾經有一些人願意身流鮮血仍無畏為大家走在前頭改革」、「謝謝賈董的發文，台灣有很多人對自己的民主自由無感，需要大家強力曝光這些歷史，守護台灣的民主自由。」、「謝謝你終於明白，這事件能在大眾面前揭露讓更多人明白當初的血淚讓我們記得民主不是憑空而來請好好守護這一份得來不易的自由」。

民進黨立委李坤城也留言寫下：「透過妳的影響力，妳也讓很多原本不知道的人看到了，而且願意去知道真相，謝謝。」也有網友指出：「台灣的民主真的踏著鮮血而來，也希望台灣不再黑暗，能知道真相真的不晚」、「轉型正義的重要性不可言喻，卻又被某些人在立院裡阻擋著，台灣的民主還沒到壯年期卻早已危機重重」、「了解自己國家的歴史是最基本的愛國，太多先人的犧牲才有現在民主自由的台灣。國民黨不要再通匪擋軍購了！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

讚「超乎常人的勇敢」與「俠女豪情」 姚文智邀賈永婕出席義光教會228追思禮拜

談林宅血案遭酸「公關在幹嘛」！賈永婕霸氣反擊獲網好評：自由女神賈董