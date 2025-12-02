田納西州特別選舉成國會戰場 川普致電拉攏共和黨選民

美國總統川普(Donald Trump)先前輕鬆拿下的田納西州聯邦眾議員席次，1日意外成為競爭國會控制權的戰場。眾議院議長強生(Mike Johnson)現身造勢集會，前副總統高爾(Al Gore)和眾議員歐加修-寇蒂茲(Alexandria Ocasio-Cortez)告訴民主黨人，他們可能實現一場驚天逆轉秀。

川普甚至在一天內兩度致電選民，請求他們在2日的特別選舉中支持共和黨候選人艾普斯(Matt Van Epps)。

川普在富蘭克林一位支持者的大型農場擺滿老爺車的車庫裡，透過強生的擴音電話表示：「全世界都在關注田納西州，他們也在關注你的選區」，「這是一次重要的投票，它將展現一些事情。它將展現共和黨比以往任何時候都更加強大。」

幾個小時候，川普在一場線上集會上強調了這一點。這是前陸軍直升機飛行員和州總務長成為共和黨候選人後，川普第二次為他舉行集會。

在川普希望從近期共和黨在全國各地的選舉失利中反彈之際，歷來保守的美國眾議院第7選區吸引了大量關注。民主黨希望繳出強勁表現，幫助他們在明年決定國會控制權的期中選舉獲勝。

自稱「火大社工」的納許維爾進步派社區組織者貝恩(Aftyn Behn)，馬不停蹄地完成了競選活動的最終幾站，包含與田納西州出身的前總統高爾，以及紐約州眾議員歐加修-寇蒂茲舉行一場線上集會。

高爾說，人們因為高昂的食品和醫療成本而陷入困境，川普卻領導著「迄今為止史上最腐敗的政府」，國會中「太多卑躬屈膝的懦夫」助長了這個風氣。

歐加修-寇蒂茲則表示，這場競爭激烈的選戰表明，只要努力，「任何事情都可能發生，奇蹟可能發生，包含在田納西。」

一些州民主黨人將貝爾稱為「田納西州的AOC(歐加修-寇蒂茲)」，這個暱稱被共和黨人用來嘲諷貝爾在這個選區過於左傾。

強生說：「他們把所有重量級人物都找來，因為他們認為可以把這個席次從紅轉藍」，「這件事不會發生」。強生正試圖維持眾議院的微弱多數，他稱這場選戰是「贏者全拿」。

共和黨人對投票率表示擔憂，因為提前投票一直持續到感恩節週，選舉日也緊接在感恩節週末之後。艾普斯獲得了包括共和黨全國委員會主席格魯特斯(Joe Gruters)、州長李比爾(Bill Lee)以及參議員布萊克本(Marsha Blackburn)和海格提(Bill Hagerty)在內的共和黨領袖支持。

海格提說：「我認為馬特(艾普斯)會沒事的」，「但不僅僅是要贏，而是要以夠大的優勢獲勝，為田納西州傳遞一個明確的訊息：我們絕不容忍這種情況。」

上個月，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)在進行新書巡迴宣傳期間造訪納許維爾，為選民爭取支持，民主黨全國委員會主席馬丁(Ken Martin)也造訪了該市。

第7選區是2022年重新劃分的3個選區之1，此舉旨在削弱納許維爾的影響力。納許維爾是田納西州第一大城，也是民主黨的堡壘。這個選區包含14個郡，其中只有大約五分之一的登記選民居住在納許維爾。去年，這個選區以21個百分點的優勢支持前共和黨眾議員葛林(Mark Green)，並以相近的優勢支持川普。