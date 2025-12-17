田野裡的Villa餐廳開箱！大推南瓜盅燉飯跟肋眼牛排，下午茶的檸檬磅蛋糕必點，快約姐妹來放空

宜蘭員山｜蘭庭Villa景觀餐廳

如果你最近正在找「宜蘭有風景、有質感、餐點又不會踩雷」的簡餐或下午茶店，那我覺得蘭庭 Villa 景觀餐廳真的很推，它的位置超美，就在蘭陽溪畔、稻田旁邊，整間餐廳像被大自然抱著一樣，你一進門就會自動把步調放慢

餐點也比想像中精彩，不是只有幾道輕食那種，而是從牛排、 義大利麵，到花雕雞、鍋巴飯、南瓜盅燉飯都有，甚至還有像私廚路線的排餐組合。甜點也很強，檸檬磅蛋糕、巴斯克、提拉米蘇都好吃到會想外帶，下午茶直接點一組超滿足。 飲料我個人推海鹽拿鐵跟莓果茶，邊喝邊聊天療癒感真的無敵

更棒的是餐廳旁邊就是蘭庭 Villa民宿，如果有來宜蘭也可以來住，直接走幾步路就能享受午餐、下午茶，整個很像小渡假村，總之，如果你想找一個能「好好吃飯＋放空」的地方，蘭庭真的很可以，無論是簡餐、牛排、義大利麵還是下午茶，都有讓人安心點下去的水準

如果你也喜歡那種「旅途中不小心巧遇美食」那蘭庭 Villa 新開的景觀餐廳大概會讓你一眼就愛上，他就在蘭陽溪畔，附近是大片稻田，現在休耕水面像是一大片鏡子，映照冬日的暖陽

那天只是不急不徐地想在員山找個地方坐坐，沿著田間小路慢慢晃著，經過蘭庭時才發現原來多年前吃過的蘭庭餐廳，又全新開幕了，記憶中的美味餐點和優美環境，沒有遲疑就進去用餐了，這就是旅行途中一如往常的小插曲，剛好遇見一個讓人想停下來的地方

外觀依舊舒服，光線從玻璃灑下來，大片落地窗將綠意帶入室內，溪畔的微風一併吹送，很有度假感

坐在裡頭喝杯咖啡、品嚐美食，連時間都跟著變得輕快起來，這篇食記，就想帶你用味蕾旅行的心情，一起走進這間藏在田野邊的新餐廳

菜單

蘭庭的菜單主餐從牛排、羊排到海陸雙享都有，價位約 $680～$1380，還附前菜、湯、沙拉與飲品，整套餐點吃起來蠻有儀式感，若想輕鬆一點，義大利麵與燉飯都是 $480，像墨魚汁海鮮、青醬海鮮、南瓜燉飯等口味都很讚，也有招牌的酒香花雕雞腿煲、鐵釜鍋巴飯雪花牛等家常類主食可選

除了主餐外，甜點和飲品也都很有亮點，飲料從美式、拿鐵、卡布奇諾，到德國花草茶、綜合水果茶、牛奶泡泡、無酒精氣泡飲都有，價位大約 $130～$220，選擇蠻豐富

甜點部分多是4吋蛋糕，像老奶奶檸檬磅蛋糕、巧克力磚蛋糕、蜂蜜戚風等，價格落在 $180～$250，搭杯茶或咖啡就能享受一個很舒服的下午

這次和家人一起來，點了幾道招牌的，味道都很不錯，接下來為大家一道道開箱，找到屬於你自己最愛的那道吧

頂級prime美國肋眼牛排 10盎司

這份肋眼口感偏嫩但不軟爛，咀嚼時的肉香慢慢跑出來，吃起來是厚實又軟嫩的高級感，帶著淡淡粉色，肉汁也保留得不錯

如果第一次來想挑一道安全又不會踩雷的，這份肋眼算是很穩、也最容易看出餐廳水準的一道，超推

餐點都有附前菜、湯、沙拉、紅茶/美式咖啡（升級其他飲品補價差）

前菜麵，不怕吃不飽，還有麵條可以墊墊胃

新鮮栽培的有機水耕蔬菜，現摘上桌，清脆感無可取代

炸彈檸檬雞腿

烤雞腿外皮烤得恰好，微微金黃，叉下去時能感覺到皮脆、肉嫩的那種彈性，雞肉本身帶一點淡淡的檸檬香，不會過酸，也不會蓋過雞肉原本的甜味

搭配的青醬燉飯味道不會太重，是那種清爽型的青醬，帶著草本香氣、口感濕潤，搭雞腿剛好平衡，整體吃起來清爽又有飽足感

墨魚汁海鮮義大利麵

這道端上桌時顏色就很吸睛，滿滿的黑墨汁讓整盤看起來有種濃郁感，麵條有彈性，這道小孩超愛，尤其點綴海鮮更是讚

海鮮的份量算大方，蝦子、扇貝、透抽都有，和麵一起吃層次豐富，喜歡海鮮的朋友不要錯過這道種義大利麵

栗子南瓜盅燉飯（海鮮）

這道一上桌會先被南瓜盅吸引，外觀驚喜份量感十足，南瓜本身蒸得軟軟甜甜，挖一口跟燉飯一起吃，味道會更濃郁美味，海鮮配料放得不少，有蝦、透抽，搭著南瓜的甜味一起吃，味道層次感豐富

最有亮點的就是整顆南瓜被豪邁地放在燉飯上，畫面超吸睛，南瓜外層烤得金金的，切開後甜味直接衝出

南瓜上還有美味的焗烤，南瓜裡面則是燉飯，燉飯味道南瓜味明顯但不膩，帶著自然的甜香

鐵釜鍋巴飯雪花牛

這道鐵釜鍋巴飯雪花牛我覺得你一定會喜歡！它剛上桌時超香，鍋巴還在底部焦焦地黏著，一拌就整個「喀喀」的脆碎聲超誘人

雪花牛給得滿大方的，肉片軟嫩又帶點油香，跟熱呼呼的鍋巴飯一起吃，味道很香，如果喜歡鍋巴的飽足與爽脆、又喜歡牛肉，這份真的可以直接點，完全不踩雷

酒香花雕雞腿煲

這道真的超適合天氣涼一點的時候點！一上桌整鍋熱騰騰，花雕酒的香氣先衝出來，那味道不是嗆，是那種「喔～好香喔」的溫暖感，這道長輩超愛，也是蘭庭的招牌菜

雞腿本身很嫩，帶一點膠質，煮在醬汁裡特別入味，咬下去會有那種微微甜、微微酒香一起竄出來的層次，我覺得最加分的是旁邊那杯花雕酒可以自己決定要不要加，你如果喜歡酒香重一點，直接倒下去攪一攪，味道會瞬間更深更迷人

照燒豬肉帕里尼

想要口味不會太重、又想有點儀式感，那就選這道，這道是我們家寶寶的愛（起司控），帕里尼外層是烤到微脆的帕里尼麵包，一咬下去有輕輕喀滋的聲音，裡面卻是滿到快溢出來的照燒豬肉，和爆漿的起司，甜鹹的醬汁很銷魂

搭配起司一起牽絲，真的會不小心吃太快，旁邊還會附沙拉、配菜、堅果優格，整盤看起來很豐富，吃起來很清爽

如果你是那種下午會突然想吃點鹹食、又想拍照打卡的，這份帕里尼真的蠻剛好的舒服、順口、也不會太重

下午茶甜點和飲料

甜在檸心-老奶奶檸檬磅蛋糕、巧口蕾特-巧克力磅蛋糕

檸檬磅蛋糕，酸度剛剛好，是帶點溫柔的檸檬香，甜感也很清新，口感紮實卻不乾，老奶奶檸檬磅蛋糕是我最愛的一道甜點

巧克力則是濃、厚、紮實，切下去會看到微濕潤的質地，帶一點可可苦香，不甜膩，是大人味的巧克力甜點，如果你本身喜歡濃郁款，這道真的會直接被圈粉

巴斯克乳酪蛋糕

這款軟綿不過甜很適合長輩，舀一口是軟綿絲滑，感覺乳酪在舌尖慢慢化開，帶著淡淡的香氣，不會太甜，配茶點剛剛好

手指提拉米蘇

厚厚的可可粉，輕輕用湯匙劃開，下面的慕斯超滑順，是那種入口會默默化掉、甜味剛剛好不膩的類型

最底下藏著浸過咖啡酒的手指餅乾，軟軟的、帶著微微苦甜，跟上層慕斯一起吃超加分，整體是大人味，但又不會酒味太強，剛剛好

黑莓泡泡（黑莓口味）、草莓泡泡（草莓口味）

海鹽拿鐵

喝第一口的時候會先感覺到奶泡的滑順，接著才是咖啡的香，最後會有點鹹味回甘，蠻有層次的

莓比寶貝果粒茶

這杯就是一喝心情會變好的那種果茶！帶著莓果香氣，酸甜的味道很輕盈，用的是德國進口有機果乾茶，無咖啡因喝起來更自在清爽

竹山桂花金萱茶

這壺真的超香！一打開蓋子就先聞到桂花的甜香，後面才跟著跑出金萱茶本身那種奶香感，很溫柔，不會澀也不會苦，而且是友善耕作的茶葉，味道乾淨順口，熱熱喝特別暖

最棒的是可以回沖，第二、第三泡的香氣還在，更柔順

蘭庭景觀餐廳也有民宿喔

蘭庭景觀餐廳的旁邊，就是同一個園區裡的「蘭庭 Villa 民宿」，如果你本來就打算來宜蘭放鬆，其實很推薦直接住在這裡

早上醒來就是稻田跟蘭陽溪畔散步，走幾步路就能到餐廳喝杯咖啡、吃份早午餐，下午想吃個甜點、拍拍照，也完全不用開車移動

住民宿、順便把餐廳的美食一網打盡，那份悠閒感，比特地跑一趟更舒服

超大的浴室，邊泡澡邊看稻田

民宿客廳寬敞，全家人包棟起來也很合適

如果你問我蘭庭景觀餐廳到底推薦嗎？我自己吃完後的感覺是：推薦，然後真的會想再回來一次，帶家人來尤其適合，魅力不是多華麗，而是你坐在窗邊，就能看到整片落雨松的綠和舒服園景，加上餐廳就在蘭庭 Villa 民宿旁邊，如果住那邊，走幾步就能來吃飯喝咖啡，這個悠閒度真的很犯規

菜色也比我預期的豐富，味道都在水準之上、有亮點，我這次吃下來最愛的是花雕雞腿煲跟Prime 肋眼牛排，花雕雞香得很迷人，雞腿嫩、醬汁暖暖的超配飯；肋眼牛排則是煎得漂亮，切開粉嫩、咬下去肉香會慢慢跑出來，那份滿足感真的很可以

其他幾道也值得提一下：炸彈檸檬雞腿清爽又不膩，搭青醬燉飯剛剛好；墨魚汁海鮮義大利麵味道濃但不厚重，海鮮給得也大方；栗子南瓜盅燉飯（海鮮）上桌就是滿滿存在感，南瓜跟燉飯一起吃超順口，照燒豬肉帕里尼也很好吃，是那種下午肚子餓時會很想點的鹹食

甜點、飲料也不馬虎，檸檬磅蛋糕、巴斯克乳酪、提拉米蘇都各有喜歡的人；飲料像 海鹽拿鐵、莓比寶貝果粒茶、桂花金萱茶，下午坐著邊聊天邊喝真的很舒服，總結一句：如果你想找個地方可以「邊吃邊放空、邊喝邊看風景」，蘭庭真的很可以，宜蘭找簡餐排餐餐廳，可以來蘭庭吃看看，會愛上喔

蘭庭Villa景觀餐廳

地址：264台灣宜蘭縣員山鄉賢德路一段30號

電話：0988550148

時間：11:00–16:30 每週一、二為公休日

