田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資教學活動

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。

在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。

活動中，學生的表現亮眼，三年級學生能以自然流暢的日語進行口頭報告與論述，令教授印象深刻；一年級學生雖仍在日語學習初期，但在地圖繪製、空間理解與主題統整方面展現高度潛力。岩本教授表示，若能延長課程時間，相信一年級學生也能挑戰全日文發表，學習潛力十足。

學生在課後回饋中紛紛表示，此次結合「田野調查 × 日語學習」的課程形式十分新鮮有趣，使語言不再侷限於課本，而是能與真實場域連結，透過觀察、討論與創意統整來深化學習。不僅提升日語口語與敘述能力，更增強了資料蒐集、團隊協作及跨領域應用等關鍵能力。

大葉大學外語學院院長兼應日系主任李美麗表示，系上長期持續推動跨領域課程與國際合作，將語言學習與文化、地理、地方觀察等元素整合，讓學生能在真實環境中運用日語。本次邀請國際師資蒞校授課，不僅拓展學生的視野，也理解到全球化時代下多元學習的重要性，未來將持續打造更豐富的國際化學習環境，協助學生在日語應用與跨領域實作上皆能有不錯的表現。