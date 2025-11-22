田野調查結合日語教學 大葉大學應日系國際移動師資
▲岩本教授於大葉大學應日系一年級課程講學。（記者方一成攝）
大葉大學應用日語學系邀請日本奈良教育大學榮譽教授岩本廣美蒞校，展開為期四天的「國際移動師資」教學活動。課程由應用日語學系助理教授謝君慈精心規劃，結合一年級的「初級日語讀本與文法」、三年級的「高級日語讀本與文法」與「中日筆譯技巧」課程，透過日語教學與校園田野調查相互結合，展現應日系長期耕耘跨領域學習與實作導向的教育特色。
在課程中，岩本教授引導學生以小組方式進行主題探索，並親手發放校園地圖，帶領學生實際走入校園進行觀察及資料收集。學生需將觀察到的位置與資訊標示於地圖，回到教室後再共同整理、分析並繪製大型主題地圖，並以日文整理主題特點、優勢及可能的改善方向。最後，學生以日文進行成果統整與口頭發表，完整體驗「觀察—紀錄—討論—表達」的跨域學習歷程。
活動中，學生的表現亮眼，三年級學生能以自然流暢的日語進行口頭報告與論述，令教授印象深刻；一年級學生雖仍在日語學習初期，但在地圖繪製、空間理解與主題統整方面展現高度潛力。岩本教授表示，若能延長課程時間，相信一年級學生也能挑戰全日文發表，學習潛力十足。
學生在課後回饋中紛紛表示，此次結合「田野調查 × 日語學習」的課程形式十分新鮮有趣，使語言不再侷限於課本，而是能與真實場域連結，透過觀察、討論與創意統整來深化學習。不僅提升日語口語與敘述能力，更增強了資料蒐集、團隊協作及跨領域應用等關鍵能力。
大葉大學外語學院院長兼應日系主任李美麗今（二十二）日表示，系上長期持續推動跨領域課程與國際合作，將語言學習與文化、地理、地方觀察等元素整合，讓學生能在真實環境中運用日語。本次邀請國際師資蒞校授課，不僅拓展學生的視野，也理解到全球化時代下多元學習的重要性，未來將持續打造更豐富的國際化學習環境，協助學生在日語應用與跨領域實作上皆能有不錯的表現。
其他人也在看
華府華語文推廣重點聚落研討會 交流踴躍
由華府台灣學校主辦、大華府地區中文學校聯誼會協辦的「華語文推廣重點聚落研討會」，日前在華府僑教中心舉行，出席者包括台裔主...世界日報World Journal ・ 12 小時前
無證客享州內學費優待 司法部告加州：歧視外州美國生
司法部20日在加州東區聯邦地區法院提出告訴，指控加州政府以非法手段為就讀州立大學的無證移民提供比照州內居民學生之學費待遇...世界日報World Journal ・ 12 小時前
2025教育學術與實務交流研討會 教育部長蒞臨鼓勵
由教育部指導、何嘉仁文教基金會主辦的「2025教育學術與實務交流研討會」，今年以「科學素養的基礎工程-豐富兒童的創意與想像」為主題，邀請長年投注於科學教育的教授，到研討會發表專題演講與研討，教育部部長國立教育廣播電台 ・ 12 小時前
龍潭高原國小110周年校慶登場 張善政鼓勵學童持續追求卓越發揮天賦
桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「龍潭高原國小110周年校慶園遊會」。張善政表示，高原國小環境清幽、校史悠久，是桃園市歷史最深厚、表現最突出的學校之一。市府將持續改善學校設施及周邊通學步道，讓桃園莘莘學子在優質的學習環境中成長茁壯，成為國家未來的重要人才。 張善政指出，高桃園電子報 ・ 13 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 12 小時前
95％縣市推動教育AI 教育部中小學生成式AI學習應用手冊年底出爐
AI時代來臨，黃昆輝教授教育基金會今（22）日舉辦「大AI時代的中小學教育革新：課程、教學與評量」政策研討會，基金會和台中教育大學校長郭伯臣、教授李政軒合作研究指出，約95％縣市已推動教育AI，其中約89％縣市認同有助於提升學習成效，95％縣市在學習扶助導入教育AI，94％認為有幫助。自由時報 ・ 11 小時前
馬太鞍堰塞湖光復災後 民團啟動聖誕送暖
（中央社記者吳欣紜台北22日電）馬太鞍堰塞湖溢流造成花蓮縣光復地區嚴重傷亡，民間團體投入中長期救助，今天啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物方式，將關懷帶到光復。中央社 ・ 11 小時前
校事會議預告修法 教育部長：未來匿名投訴將不受理
國中、小校園因濫訴問題讓老師不堪其擾，教育部昨天(21日)預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」條文。教育部部長鄭英耀今天(22日)表示，希國立教育廣播電台 ・ 13 小時前
農試所130週年 陳駿季：公私協力拓國際高端市場
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部農業試驗所今天舉辦130週年所慶活動，農業部長陳駿季表示，將更重視公私協力，期盼加快將試驗成果落實到產業，試驗單位也要透過國際產業合作交流，讓農產品開拓國外高端市場。中央社 ・ 11 小時前
外送時薪下限最低工資1.25倍 工會籲勿轉嫁消費者
（中央社記者吳欣紜台北22日電）勞動部外送員專法草案明定，每單外送期間換算時薪後不得低於最低工資時薪1.25倍等，外送員工會今天表示可接受，也強調這比平台號稱外送員平均時薪低，不應再轉嫁消費者。中央社 ・ 11 小時前
大學教師評鑑變「集點」惡夢 教部：持續收集意見
（中央社記者陳至中台北22日電）大學的教師評鑑常被工會團體批判，尤其是私校教師常陷入「集點」惡夢，為滿足各項指標疲於奔命。教育部近期邀集相關團體代表討論，將持續收集意見，作為政策擬定參考。中央社 ・ 10 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 12 小時前
中市外埔區馬鳴國小歡慶60週年 盧秀燕到場祝賀
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市外埔區馬鳴國小今(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶互傳媒 ・ 10 小時前
年薪破80萬！台東縣徵1人才 百萬學費全免
[NOWnews今日新聞]「徵的就是您」臺東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2名熱氣球飛行員，甄選通過人員除可在臺東縣政府服務，將代支付逾百萬元學費送出國培訓，結訓返國後...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 13 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 11 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前