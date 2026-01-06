田野間的超人氣泰式燒烤、火鍋店，還有三種吃法的湯頭

南投草屯田野間的超人氣泰式燒烤、火鍋店，湯頭除了基本吃法外，也有湯頭三喝跟冬粉兩吃的品味模式，內用沒有低消、沒有共鍋費、沒有服務費，同時也是寵物友善餐廳。

這裡湯有三種吃法， 第一個當然是品嘗原味的。第二種就是先把熱湯舀到碗裡面，跟檸檬汁可以依照個人口味用1 : 0.5-2來搭配，湯頭辣度減低，多了一些清爽的果香，整體的層次感風味提升。 第三種就是敢吃辣的朋友，可以到調味料區拿生辣椒，放到火鍋內煮滾大約3-5分鐘，放的份量就看自己喜歡吃多辣。

廣告 廣告

泰式酸辣湯 是泰國的經典湯品，色澤金黃帶點喜氣的紅色，香氣與味道濃郁，微辣的辣度剛剛好讓我們可以品嘗到一點點酸香，和香料堆疊的層次感，而辣度僅有最後微微的感受到。

泰式椰奶湯 味道喝起來有濃郁的奶香，中間則是一點點甘甜的味道，最後有不同香料堆疊的清爽層次。

伊比利豬 因為選擇火鍋，所以肉的厚度相對於銅盤會稍微薄一點，肉質鮮嫩帶有一點點的Q度。

牛小排

牛肉口感鮮嫩有一點點的嚼勁，但不會難咬，咀嚼後肉的甜味會漸漸的出來，單吃已經覺得很足夠，也可以搭配玫瑰鹽、檸檬汁或是調味料增加更多的味道跟香氣。

內用有提供飲料－古早味紅茶，內用免費無限續，喝起來味道以茶香為主，回甘不甜膩。

我們選了南洋香芋跟黃金榴槤，味道清爽不甜膩，口感鬆軟中帶硬，芋頭香氣濃郁，咀嚼後有一點點的奶香，榴槤味道清香，甜味有層次。





店家名稱：一饌泰式銅盤燒烤火鍋 南投草屯店

所在地址：南投縣草屯鎮北投路53巷16弄76號

營業時間：11:00-14:00 / 17:00-21:00

相關連結

田野間的超人氣泰式燒烤、火鍋店，想不到還有三種吃法的湯頭-菜單

馬年限定開運造型新年禮盒，十款人氣點心，十全十美、好運的美好祝福

在家也可以輕鬆吃到好吃的龍虎石斑魚湯，還有多種口味可選擇

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！