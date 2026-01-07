田間工作遭蜂群攻擊 苗栗家族4人遭螫傷送醫

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）苗栗縣頭屋鄉今天發生蜂群攻擊事件，胡姓男子家族4人在田間工作遭蜂螫傷，其中胡男全身遭蜂螫20餘處，出現嚴重過敏反應，消防局獲報派員將4人送醫治療。

苗栗縣政府消防局表示，頭屋分隊上午9時30分許接獲報案，頭屋鄉象山村有民眾於田間作業時突遭蜂群攻擊，多人受傷，隨即派遣救護車及消防人員前往救援。

消防人員到場後發現現場仍有殘蜂飛舞，環境具高度危險性，傷者分散於田間草叢中，且其中一名男性全身遭蜂螫20餘處，出現明顯過敏反應，意識不清並伴隨呼吸困難，先將患者緊急拖出草叢，接著以人力搬運方式抬上救護車。

消防局指出，現場共計胡姓家族4人遭蜂螫傷，除較嚴重的胡姓男子（61歲）外，其餘3人分別於手部、大腿、頭部也被螫傷，均送往衛福部苗栗醫院進一步治療。

消防局第一救災救護大隊長鄭勝峰告訴中央社，根據過去經驗，蜂螫救護案件多在夏季、秋季，鮮少在1月冬季發生，況且這兩天冷氣團來襲、氣溫驟降，一般而言機率不高，但也不是絕對。

他提醒，民眾到山區、田間或草叢作業時，應提高警覺，避免驚擾蜂群；若不慎遭蜂螫傷，立即撥打119請求協助，以免延誤治療時機。（編輯：張銘坤）1150107