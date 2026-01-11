田馥甄半夜失眠崩潰發聲！ 醫：反應力跟酒駕一樣糟...

金曲歌后田馥甄（Hebe）9日在社群平台罕見透露自己深受失眠所苦，她描述凌晨4點多醒來後便輾轉難眠，直到鬧鐘響前才短暫入睡卻又陷入惡夢，醒來後感到既哀怨又沮喪。她坦言成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠，甚至因此流下幾滴眼淚。醫師表示，每天睡眠僅4至5小時的人，隔天醒來後的反應力相當於酒駕。

田馥甄近日飽受失眠所困，忍不住流淚傾訴心情。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

田馥甄在Instagram限時動態中提到，流淚後她逼自己振作起床出門上瑜伽課，並告訴自己「睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天」。儘管情緒低落，她仍試圖用運動轉換心情。

站上瑜伽墊練習拜日式時，瑜伽老師走到她面前柔聲說「Hebe，笑一個」，她坦言當下立刻笑出來，但同時心裡也有些驚訝，難道自己的哀怨沒藏好、這麼明顯。老師接著引導她，真心大笑的時候去感受身體胸腔擴張的感覺，吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候內在會有空間。田馥甄描述一邊笑著配合指令，一邊仍感到有些想哭，但笑出來的那一刻「心也鬆了」。

失眠問題在台灣相當普遍，根據國健署2019年報告顯示，台灣成年人失眠盛行率達23.5%，相當於每4位成年人中就有1人有失眠困擾。三軍總醫院精神醫學部主治醫師陳田育曾受訪指出，失眠不只是精神上的問題，更像是大腦的功能失調，進而引發全身性健康的警訊。

陳田育表示，2023年澳洲研究指出，每天睡眠4至5小時的人，隔天醒來後的反應力相當於酒駕，血液中酒精濃度達到0.05%。當睡眠時間少於6小時，注意力、記憶力與反應速度都會顯著下降。

田馥甄在Instagram限時動態中提到，儘管情緒低落，她仍試圖用運動轉換心情。 （圖／翻攝自IG @hebe_tien_0330）

現代人失眠的原因相當多元，從長時間使用3C產品、晚睡、壓力大到焦慮情緒，都可能導致入睡困難或睡眠中斷。陳田育說明，這些因素交互影響，逐漸演變成慢性失眠，慢性失眠常見的原因包括醒覺度過高、晝夜節律失調等。除了中高齡者外，科技業、金融業、醫護人員與輪班族，都是門診中最常見的高風險群。

「報復性熬夜／睡眠拖延」是現代年輕族群常見的現象，陳田育指出，白天被工作、責任與壓力佔滿，晚上便以犧牲睡眠來換取短暫的自由時光。然而這樣的補償行為反而讓大腦持續處於亢奮狀態，越想放鬆反而越難入睡，長期下來演變成慢性失眠。

陳田育表示，民眾誤以為安眠藥一吃就會成癮，不吃就睡不著、越吃越重，但若經由醫師評估，短期使用是安全且有效的。醫師會根據病情選擇適合的藥物，並定期追蹤找出失眠核心問題，搭配睡眠衛教與生活調整，許多人可以逐步減藥、甚至停藥。

改善失眠不應只靠藥物，還需從生活習慣著手，陳田育提醒，透過固定作息，例如每日睡眠時間為6至8小時、避免在床上滑手機、避免睡前喝酒或吃宵夜、睡前放鬆與深呼吸，都是有效的助眠策略。早期發現、正確治療，並且調整生活習慣，才能有效改善失眠。

