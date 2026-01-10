田馥甄回台突崩潰痛哭！鬆口吐「1症狀纏身」：沮喪又哀怨

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

田馥甄（Hebe）近來結束韓國之旅回到台灣，昨（9）日在社群媒體上發文提到飽受失眠所苦，無法睡覺的她很失落，還不斷做惡夢，讓她忍不住哭了。

田馥甄飽受失眠症狀所屬。（圖／何樂音樂提供）

田馥甄在IG發文提到，清晨4點多醒來的時候，開始翻來覆去，直到鬧鐘快響了才睡著，甚至還做了惡夢，「鬧鐘叫醒後，覺得沮喪又哀怨，成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠。流了幾滴眼淚之後，逼自己振作起床出門上課。告訴自己睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天。」縱使心情低落，田馥甄依舊出門上瑜珈課，站上墊子時，瑜珈老師直接看出田馥甄的狀況，直言對她說：「Hebe，笑一個。」

田馥甄提到飽受失眠所苦，醒來還哭了。（圖／翻攝田馥甄IG）

田馥甄立刻笑出來，老師繼續對她說：「真心大笑的時候，去感受身體胸腔擴張的感覺，妳吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候内在會有空間。」田馥甄照做指令，但她也表示，笑出來的時候，心的確鬆了，「很感謝老師時常像小天使般的，總在需要的時刻出現，雖然、或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用但我的心卻被溫暖治癒。感謝自己有在十度以下的早晨，咬牙起床上課去。」田馥甄也不忘提醒心情不好的人們：「祝福你們今天也碰到生活中的小天使，被暖陽照耀，如果沒有，就發自内心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。」

