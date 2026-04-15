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田馥甄婉拒《浪姐》邀約 原因超直白：不是我的選擇
金曲歌后田馥甄14日出席啤酒代言活動，透露已開始籌備第6張專輯，對於中國大陸選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》）播出後引發熱烈討論，她坦言曾收到很多節目的邀約，但自己並無意願參與，更表示「那不是我的選擇」，曝真實想法。
田馥甄透露近年確實有收到許多節目邀請，但目前她都婉拒了，，被問到是否遇到「關卡」，她直言：「不想踏！沒有關卡！每個人其實喜歡的、想要的真的不太一樣，那就不是我的選擇啦，我喜歡輕盈自在，輕鬆舒服一點。」
談及好友Ella近來舉辦巡迴演唱會期間消瘦的模樣引發粉絲擔憂，田馥甄認為對方健康快樂就好：「我會希望她去做她希望自己呈現的狀態，她真心喜歡那樣，她享受並且健康快樂我就祝福她，我不會套用自己的希望在她身上。」也笑說沒看過Ella表演「真空滾胃」的樣子：「她本來就是很外放的人，又願意慷慨分享，所以她可能就想跟你們分享她的胃吧，也不意外啦！」逗樂全場。
《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
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文章來源：Qooah.com 知名博主 ＠數碼閒聊站 對外透露了 OPPO Reno16 Pro 的部分工程機參數，從目前流出的信息來看，這一代產品在續航、影像以及核心性能層面均有明顯升級。 根據爆料，Reno16 Pro 此次準備了白、黑、紫、綠四種機身顏色，存儲規格覆蓋範圍較廣，提供 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB 以及 16GB+1TB 共五種組合。不過消息源也指出，頂配 1TB 版本目前仍處於內部評估階段，最終是否面向市場銷售尚不確定。 在屏幕與核心硬件方面，工程機搭載 6.78吋、1.5K 解像度的直屏，邊框控制較為激進，接近四邊等窄的視覺效果。處理平台將採用聯發科天璣9400+（或命名天璣9500s），該處理器為天璣9400 的提頻版本，基於台積電第三代 3nm 製程打造，延續全大核 CPU 架構，集成 1粒 Cortex-X925 超大核、3粒 Cortex-X4 超大核及 4粒 Cortex-A720 大核。與之搭配的是一塊容量達到 7000mAh 級別的超大電池，續航表現值得期待。 影像部分同樣是此次迭代的重點。
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