田馥甄婉拒《浪姐》邀約 原因超直白：不是我的選擇

金曲歌后田馥甄14日出席啤酒代言活動，透露已開始籌備第6張專輯，對於中國大陸選秀節目《乘風2026》（《浪姐7》）播出後引發熱烈討論，她坦言曾收到很多節目的邀約，但自己並無意願參與，更表示「那不是我的選擇」，曝真實想法。

田馥甄14日出席啤酒代言活動。（圖／台灣麒麟提供）

田馥甄透露近年確實有收到許多節目邀請，但目前她都婉拒了，，被問到是否遇到「關卡」，她直言：「不想踏！沒有關卡！每個人其實喜歡的、想要的真的不太一樣，那就不是我的選擇啦，我喜歡輕盈自在，輕鬆舒服一點。」

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談及好友Ella近來舉辦巡迴演唱會期間消瘦的模樣引發粉絲擔憂，田馥甄認為對方健康快樂就好：「我會希望她去做她希望自己呈現的狀態，她真心喜歡那樣，她享受並且健康快樂我就祝福她，我不會套用自己的希望在她身上。」也笑說沒看過Ella表演「真空滾胃」的樣子：「她本來就是很外放的人，又願意慷慨分享，所以她可能就想跟你們分享她的胃吧，也不意外啦！」逗樂全場。

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