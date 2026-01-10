田馥甄深夜失眠痛哭 被問新輯進度妙答：高齡產婦不好生

田馥甄日前發文分享到韓國旅行，還到白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。昨(9日)她久違寫下小作文，自曝回台後仍因失眠困擾，一度難過痛哭，有粉絲問她新專輯進度，她大開自己年紀玩笑，直言「高齡產婦不好生」。

田馥甄昨發文表示，凌晨4點多就醒來，接著輾轉難眠、難以入睡，好不容易睡著又做了惡夢，為此很沮喪，直言：「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠。流了幾滴眼淚後，逼自己振作起床出門上課去」，到了瑜伽教室後，老師提醒她要笑一個，她內心想說是否哀怨沒藏好被老師發現，老師接著開示她大笑的重要。

瑜伽老師說，真心大笑時去感受身體胸腔擴張的感覺，平時運動練習吸吐氣時也要保持這種感覺，並感受內在騰出的空間，田馥甄照做後，一邊覺得想哭，笑出來後心也放鬆，感謝老師像小天使一樣提點她，讓她可以專注做回當下的練習，或許是歪打正著，但她感覺被救贖治癒，希望大家也可以碰到生活中的小天使，在寒冬中被暖陽照耀，「如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了」。

而田馥甄先前分享到韓國的遊記，自曝小時候到韓國時，首爾還在使用舊名「漢城」，可見年紀之大，並唱了自己的歌曲〈人間煙火〉，感謝受到款待。有網友問：「請問古人何時要回歸歌壇？」她回：「請飛鴿傳書來信詢問」，另有人虧：「10年前的歌了，請您快快生出6兒子（指第6張專輯）吧」，她回：「高齡產婦不好生」，還有人說：「期待在大巨蛋唱」，田馥甄僅按讚沒多說什麼，引來網友熱烈討論。

