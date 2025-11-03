田馥甄溫暖壓軸《呼叫音樂節》 魏如萱驚喜預告明年小巨蛋開唱
《The Calling '25 呼叫音樂節》昨（2日）晚在新北大都會公園圓滿落幕。兩天活動最終由女神田馥甄壓軸，集結超過40組音樂人輪番獻聲，陪伴萬名樂迷從午後炙陽唱進夜色星河，留下難以抹滅的回憶。
金曲歌后魏如萱率先登上壓軸舞台，以〈哎呀哎呀（ 午夜版）〉率性開場，接著帶來〈怪奇的珍珠〉、〈劣根〉等曲目，她獨特的嗓音精準擊中樂迷內心。娃娃在台上詢問粉絲是否會參與她的小巨蛋演唱會，瞬間炒熱氣氛，並以幽默回應將觀眾大喊「好聽」誤聽成「好正」，逗笑全場。在獻唱經典作〈你啊你啊〉時，更引發全場萬人自發性大合唱。最後，她藉著大螢幕驚喜宣布將於明年2月7日起一連兩天8舉辦小巨蛋演唱會，引爆歌迷尖叫。
最終，女神田馥甄溫柔降臨，以〈底里歇斯〉、〈靈魂伴侶〉、〈無人知曉〉等金曲接連獻唱，萬人燈海如星河般閃耀。面對台北連日陰雨，她幽默感謝戴著各式帽子前來的「田選之人」熱情應援，並分享「Calling」象徵著召喚，很幸運能以歌聲陪伴大家走過每個時刻。她感性表示，希望透過音樂修補生命中的缺憾，療癒每一位聽眾。最後，田馥甄以〈或是一首歌〉獻給所有樂迷，溫柔叮嚀平安回家，為這場盛大的音樂節劃下最溫暖的句點。
