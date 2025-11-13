田馥甄激推蛋黃酥！新口味快閃台北、新竹 獨家新品、彌月禮盒限量搶
生活中心／賴俊佑報導
彰化鹿港老店「新口味蛋黃酥」不僅被網友喻為一生中必吃，更被女神田馥甄推薦是「蛋黃酥冠軍」，11月將在台北SOGO忠孝館、新竹SOGO快閃開賣；另外，貝果品牌「好丘 Good Cho’s」攜手來自大阪的服飾品牌URBAN RESEARCH 推出期間限定「章魚燒風味貝果」，除了全門市販售，也將在台北南港、台中快閃販售。
田馥甄激推鹿港老店蛋黃酥 11月快閃台北新竹
田馥甄今年中秋節狂發4篇IG限動，激推新口味蛋黃酥，「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」、「口感酥鬆、餡料融合、整體平衡、香氣十足」，更直接封新口味是今年的蛋黃酥冠軍。
每次北上快閃百貨總是秒殺完售的新口味蛋黃酥，11月14日至11月17日將在台北SOGO忠孝館周年慶限時登場，還特別帶來獨家新品「蛋黃酥風味蝦餅魚酥條」，清爽鮮蝦海味與蛋黃鹹香交錯，涮嘴不膩，緊接著11月29日至11月30日、12月6日至12月7日移師新竹SOGO快閃開賣。
此外，新口味「溫暖誕生•蛋黃酥彌月禮盒」將於11月21日起開放訂購，渾圓飽滿的蛋黃酥搭配童趣包裝，傳遞新生喜悅，預料將是新手爸媽的熱選好禮；凡孕期30週以上或寶寶未滿1個月，憑媽媽手冊或寶寶手冊照片可免費申請蛋黃酥試吃盒(運費另計)。
章魚燒風味貝果開賣 還有聯名服飾快閃店
貝果品牌「好丘 Good Cho’s」攜手來自大阪的服飾品牌URBAN RESEARCH 推出期間限定「章魚燒風味貝果」，章魚燒是大阪街邊的靈魂小吃，也是許多人對大阪的第一印象，好丘 Good Cho’s 將這份街頭香氣搬進貝果裡，柴魚、海苔、鰹魚露醬油層層入味，為了追求比較好入口的口感，內餡使用香氣更加和諧的花枝丸並拌入 OTAFUKU 章魚燒醬，使彈性與甜度並存，一口咬下整個「大阪味」爆棚！
本次聯名不只能吃，還能穿在身上、帶著走！以手作品牌「nag.19」所創作的擬人化章魚燒貝果蠟燭為主視覺，推出多款限定聯名服飾與小物，包括手提袋、磁吸手機支架、短袖T恤、長袖T恤、連帽外套、絲巾、掛繩零錢包、章魚燒貝果吊飾，聯名快閃店11月13日將於URBAN RESEARCH LaLaport 南港、台中展開。
