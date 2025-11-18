田馥甄為洪佩瑜狂發3篇限動驚呼「太恐怖」 吳青峰自曝為她寫足一張專輯的歌

洪佩瑜擁有「特異功能」，能把創作人的庫存歌唱成主打歌，繼〈不在一起就不會分開〉、〈完整〉再締造歌曲奇緣。何樂音樂提供

歌手洪佩瑜推出最新壓軸主打歌〈完整〉MV，這首歌曲由廖文強在2021年經歷喪父之痛後寫出初版歌詞，並交由好友蔡旻佑譜曲。歌曲宛如一顆深水炸彈，讓洪佩瑜在配唱時情緒徹底潰堤，甚至哭到必須請求製作人清場，讓她得以獨自面對和消化自己的情緒。

MV獨演情緒大爆發 首度合作金獎導演黃中平「美出新高度」

拍攝MV時，洪佩瑜一人在房子裡獨演，更是情緒演技大爆發，哭到難以收拾。對於在MV中潰堤不能自已的原因，她形容：「在那個瞬間好像對於魚刺存在的借代，有了更深的感觸。不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景去凝視不經意在生活中扎入身體的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒的表現，回想起來覺得很有趣。」

MV首次與總能把女歌手拍得最漂亮的金獎導演黃中平合作，被問及是否感覺自己在導演鏡頭下「美出新高度」？她笑回：「因為知道導演是專業美的守護者，更多時候是交付給導演去拿捏的，我反而沒有想太多怎麼變漂亮，而是投入在導演分享的那個狀態裡，覺得就會長出不一樣的自己這樣！」

洪佩瑜「特異功能」再發威 將創作人庫存歌變成壓軸主打

洪佩瑜似乎擁有將創作人庫存歌唱成主打歌的「特異功能」，繼首張專輯經典代表作〈不在一起就不會分開〉後，再次締造歌曲奇緣。〈不在一起就不會分開〉歌詞早在2013年就已由葛大為填好，交由徐佳瑩譜曲，中間流轉十幾位歌手都未被收錄，最終卻在洪佩瑜消失12年後，於2022年成為她首張專輯的第一首正式主打歌。

這次的壓軸主打〈完整〉同樣經歷了類似的過程。廖文強完成歌詞後交給蔡旻佑譜曲，版權公司丟給幾位歌手後都沒有被使用，直到洪佩瑜第二張專輯《開》決定收錄，並由企劃統籌王小苗微調成為最終版本。

洪佩瑜推出最新主打〈完整〉MV，由蔡旻佑譜出的抓耳旋律、以及廖文強誠實如自白的歌詞，配唱時這首歌宛如深水炸彈，讓她哭到請求必須清場。何樂音樂提供

廖文強表示這首歌很私人，很難被理解，但直到被佩瑜收錄並成為主打歌，他認為歌曲是找到它最好的歸屬了。對於這樣歌曲與歌者的奇緣註定，洪佩瑜則認為這是「緣分的牽引」，相信作品有自己的命跟要完成的旅程，在最適當的階段遇見能發揮的往往會超越自己想像。

田馥甄深夜連發限動力推讚「極恐怖」 吳青峰自爆已寫足一張專輯量

洪佩瑜第二張專輯《開》數位發行後，獲得網友、樂評一片好評，天后田馥甄（Hebe）在雙11深夜無預警連發三篇限動，她提及第一次聽到〈不佔地方〉時，形容：「佩瑜的聲音一句句流進耳裡，眼淚也同時一滴滴溢出眼眶，極恐怖！後來不敢隨意點開這首歌。」

她更笑稱自己的推薦很像AI寫的文案，強調絕非銷售，而是真心推薦。最後她還不忘為洪佩瑜的「開」北流演唱會宣傳，發揮十足的田式幽默。

新專輯中為洪佩瑜打造一首歌詞〈包括但不限於〉以及譜寫一首曲〈一哄而散〉的吳青峰則在社群表示，從洪佩瑜發行第一張專輯後就成為她的歌迷，只要聽她唱歌就會耽溺其中，一直都很想為她寫歌。除了分享合作過程外，他更自爆先為洪佩瑜寫了「一批」慢歌，又寫了「一批」快歌，已足足有「一張專輯的量」，顯示對洪佩瑜歌聲的偏愛。洪佩瑜第二張實體專輯《開》現正預購中，「開」北流演唱會KKTIX與全家便利商店也同步倒數熱賣中。



