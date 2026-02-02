田馥甄發揮「靈魂畫功」 高喊：有情人馬上出現

田馥甄同時祝福粉絲春節與情人節快樂。（圖／CITIZEN提供）

2026年馬年到來，田馥甄延續一年一度的「畫生肖」挑戰，在社群平台發文分享今年的「畫馬」成果，一貫的靈魂畫風搭配文字「新年祝福大家神馬都好」，以幽默諧音梗將新年祝福送進粉絲心坎。除了展現畫功，田馥甄也不忘發揮最佳代言人魅力，戴上新款腕錶逗趣喊話：「有情人馬上出現！」

每年新年期間都會挑戰繪製當年生肖的田馥甄，笑稱歷經多年「磨練」，終於成功畫出心目中的「神馬」，為了迎接和春節一同到來的情人節，田馥甄也再度發揮巧思喊話「有情人馬上出現」，將馬年與情人節祝福巧妙結合，替粉絲加持戀愛運，祝福大家都能與重要之人相聚，享受冬季美好時光。

談到春節的過節規劃，田馥甄表示目前預計會回家和家人團聚，珍惜每一刻相處的時光，感受過年的溫暖與福氣。至於歌迷最期待的第六張專輯進度，田馥甄也透露正持續努力中，希望將最好的作品呈現給大家，先請歌迷們再耐心等候「揪兜馬爹」。

