田馥甄的愛店！高雄老江紅茶牛奶年終出爐 店長最高抱回141萬元

老江紅茶牛奶公布2026年的年終獎金榜單，羨煞大批網友。（翻攝自高雄老江紅茶牛奶臉書）

高雄在地飄香超過70年的老字號「老江紅茶牛奶」，不僅是許多高雄人的早餐首選，更是不少藝人與觀光客必訪的宵夜聖地。隨著農曆春節將至，老江紅茶牛奶也公布了2026年的年終獎金榜單，受惠於去年營收突破億元大關，業者豪氣發放年終回饋員工，其中表現最優異的店長1人獨得40個月、高達141萬元的獎金，羨煞大批網友，直呼這福利簡直比科技業還狂。

金曲歌后田馥甄曾於2017年在社群平台上曬出喝著老江紅茶的甜笑照片。（翻攝自田馥甄臉書）

這家以微焦火烤吐司搭配半熟蛋、古早味紅茶牛奶聞名的老店，目前在高雄與台南共有14家分店，是著名排隊名店。金曲歌后田馥甄（Hebe）曾於2017年在臉書曬出喝著老江紅茶的甜笑照片，並寫下「多晚都可以老江一下」，讓該店人氣更是居高不下；此外，韓星IU在參加AAA頒獎典禮後，也曾於飯店開箱品嚐店內的招牌牛軋餅，讓這裡成為國內外遊客爭相踩點的美食地標。

業者大方公開今年的年終發放情形，不僅第一名店長抱走141萬元，第二名與第三名也分別領到102萬元及73萬元，且幾乎所有分店店長都能領到10萬元以上的紅包。消息一出立刻在網路上掀起熱議，不少民眾看到如此驚人的數字紛紛表示羨慕，認為以傳統餐飲業來說，這樣的獎金規模確實是「幸福企業」的具體表現，甚至有不少網友留言詢問是否有職缺，想轉行加入老江的行列。

業者大方公開今年的年終發放情形，不僅第一名店長抱走141萬元，第二名與第三名也分別領到102萬元及73萬元。（翻攝自高雄老江紅茶牛奶臉書）

對此，老江紅茶牛奶營運長張皓翔表示，去年公司整體業績創下歷史新高，既然有豐收的果實，公司非常樂意與並肩打拚的同仁分享。他進一步說明，年終獎金的計算標準主要依據單店業績與店長的領導表現，例如左營地區因人口密集，衝刺業績相對有利，但他也強調這並非絕對，店長的經營管理能力、行政工作執行力以及團隊領導風格，都是評核的重要指標。

張皓翔指出，隨著品牌福利與知名度提升，從去年開始投遞履歷的人數便顯著增加，雖然目前許多人對店長職位躍躍欲試，但他強調所有人都必須從基層做起，通過基本考核才能晉升。面對今年亮眼的成績單，業者期盼透過豐厚的實質回饋，激勵全體同仁繼續在工作崗位上盡心盡力，讓這飄香70年的老味道能持續再創高峰。

