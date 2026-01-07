田馥甄罕見招認「不好生」 自爆高齡產婦全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后田馥甄近日到韓國旅遊，除了到白羊寺體驗寺廟生活，不忘在社群分享首爾的美食貼文，火速被網友整理成一份「美食地圖」。已經5年沒發片的田馥甄也被「催生」新專輯，她也以一貫的幽默風格回應。

田馥甄於2020年發行第5張個人專輯《無人知曉》，隔年奪下第32屆金曲獎最佳華語女歌手獎，成功封后。田馥甄新年開心分享遊記，仍有粉絲留言敲碗她趕快推出新專輯，有網友寫道：「請您快快生出6兒子吧。」田馥甄看到後幽默回應：「高齡產婦不好生。」

此外，還有網友詢問她何時回歸歌壇，田馥甄又表示：「請飛鴿傳書來詢問。」沒有正面回應。

