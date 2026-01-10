田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去

記者陳宣如／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。

田馥甄近日結束韓國之旅返台。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

田馥甄在IG限時動態中描述，清晨4點多醒來後輾轉難眠，直到鬧鐘響前才短暫入睡，但仍陷入惡夢，醒來後感到既哀怨又沮喪。她坦言，「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」。流下幾滴淚後，田馥甄逼自己振作起床出門上課，並告訴自己：「睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天。」

田馥甄近日飽受失眠所困。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

儘管情緒低落，她仍出門上瑜伽課，試圖用運動轉換心情。田馥甄回憶，站上瑜伽墊練習拜日式時，瑜伽老師走到面前柔聲說：「Hebe，笑一個。」她坦言當下立刻笑出來，但同時心裡也有些驚訝，「難道我的哀怨沒藏好？這麼明顯？」老師接著引導她：「真心大笑的時候，去感受身體胸腔擴張的感覺，妳吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候內在會有空間。」

田馥甄罕見發文吐露自己低潮心情。（圖／翻攝自IG @hebe_tien_0330）

田馥甄描述，一邊笑著配合指令，一邊仍感到有些想哭，但笑出來的那一刻「心也鬆了」。她形容老師的開導就像小天使般的療癒，「雖然或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用，但我的心卻被溫暖治癒。」

最後，她也感謝自己能在十度以下的寒冷早晨咬牙起床上課，並將這份感受傳遞給粉絲：「祝福你們今天也碰到生活中的小天使，被暖陽照耀。如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。」

