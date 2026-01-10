田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
記者陳宣如／綜合報導
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。
田馥甄在IG限時動態中描述，清晨4點多醒來後輾轉難眠，直到鬧鐘響前才短暫入睡，但仍陷入惡夢，醒來後感到既哀怨又沮喪。她坦言，「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠」。流下幾滴淚後，田馥甄逼自己振作起床出門上課，並告訴自己：「睡得很爛這件事已經發生了，就讓它過去，不需要帶著這情緒開啟一天。」
儘管情緒低落，她仍出門上瑜伽課，試圖用運動轉換心情。田馥甄回憶，站上瑜伽墊練習拜日式時，瑜伽老師走到面前柔聲說：「Hebe，笑一個。」她坦言當下立刻笑出來，但同時心裡也有些驚訝，「難道我的哀怨沒藏好？這麼明顯？」老師接著引導她：「真心大笑的時候，去感受身體胸腔擴張的感覺，妳吐氣的時候也要有這種感覺，真正開懷笑的時候內在會有空間。」
田馥甄描述，一邊笑著配合指令，一邊仍感到有些想哭，但笑出來的那一刻「心也鬆了」。她形容老師的開導就像小天使般的療癒，「雖然或許是歪打正著，他只是純粹在教導、提醒我身體的運用，但我的心卻被溫暖治癒。」
最後，她也感謝自己能在十度以下的寒冷早晨咬牙起床上課，並將這份感受傳遞給粉絲：「祝福你們今天也碰到生活中的小天使，被暖陽照耀。如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。」
更多三立新聞網報導
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
前女友認證「林俊傑對女生真的很好」 默默被分手也心甘情願
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
S.H.E跨年震撼合體！Selina「小腹隆起」疑懷二寶...Ella鬆口全說了
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 21 小時前 ・ 25
蕭煌奇正妹老婆模樣曝光！去年一同甜蜜朝聖五月天大巨蛋演唱會
蕭煌奇8日下午突然宣布登記結婚，跟交往一年多的圈外女友結為夫妻，但發出的照片都將老婆的長相隱去，只為了讓她維持圈外人的正常生活，但事實上去年7月，蕭煌奇到大巨蛋朝聖五月天的演唱會，當時老婆就坐在蕭煌奇的身邊，連五月天阿信都沒發現這位「準大嫂」的存在。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 22
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 36
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 25
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 9
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 50 分鐘前 ・ 發表留言
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85
被告沒在怕？梁曉珺重新上架邪教片「7字開嗆」 蔡依林粉絲怒了
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。今9日梁曉珺重新上傳爭議影片，並寫道：「蔡姐竟然破防了？」影片也讓粉絲全怒了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔
被譽為「韓國電影界巨木」的國民演員安聖基，於本月5日上午辭世，享壽74歲。今（9日）上午，電影人為其舉行隆重的電影人葬告別式，眾多影壇重量級人物齊聚送行，其中後輩演員鄭雨盛在現場發表悼詞，數度哽咽，真摯話語令在場人士動容。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5
蔡依林不忍了！大動作反擊抹黑 被告竟是《星光》季軍
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，卻在演出後掀起風波。巡演官方社群隨即發布嚴正聲明，點名部分帳號涉及人身攻擊與不實指控，強調已完成蒐證並將依法追究責任。更引發關注的是，遭提告的對象之一，竟是曾登上歌唱選秀節目《超級星光大道》的女歌手梁曉珺。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
梁靜茹關微博傳惹到當局？公司駁斥揚言提告
梁靜茹近日在大陸舉行巡迴演唱會，卻遭網友上傳影片虧她疑似發福，引來兩派評論，更有粉絲為她抱屈。8日有網友發現梁靜茹的微博帳號莫名「失蹤」，有人猜她是為了遏阻惡意評論，另有陰謀論稱她是惹到當局，對此，梁靜茹的經紀公司昨回應媒體否認此事，並揚言會提告。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人
喜劇演員林妍霏近期上線的單人脫口秀片段惹議，拿李珠珢拍廣告只說一句「喝水」就被誇可愛當引子，接著提及李多慧與粉絲道別的影片，誇張模仿對方中文口音連喊「晚安、回家、快回家」，還脫口補上一句「有人類這樣講話嗎？」被不少觀眾指控是在嘲笑外籍人士學中文，根本霸凌。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 28
蕭敬騰落淚送別岳父林光寧「好了啦」成最重一句話
女婿蕭敬騰分享岳父林光寧的小故事，透露林光寧非常愛護他，可能兩個人因為都自學各種樂器，有很多其他家人沒有的默契跟共鳴。林光寧也從來沒有罵過他，從來都沒對他發過脾氣或擺臉色，蕭敬騰在林家沒有被罵跟被嫌過的一天，「挨罵」反而成為蕭敬騰的目標，因為他覺得這是家人才應該得到的幸福。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 16
蔡依林演唱會主辦喊告！ 《星光5》季軍網紅梁曉珺逆風開嗆：我榮幸
蔡依林「PLEASURE」演唱會獲得好評，將從3月唱進中國大陸進行巡演，更傳出6月將站上指標性場地鳥巢開唱的好消息。但演唱會內容卻被網紅「斯理亞」拍片，惡意解讀，讓蔡依林演唱會的中國大陸主辦出面要告她，本來影片都已經刪除，沒想到她再度重傳爭議影片，並表示「多大點破事，我有榮幸成為第一個被蔡依林告的人。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前 ・ 51
吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦
與曹格離婚近4年的吳速玲，去年6月被會算命的好友預測「11月會出現新桃花」。她9日出席百貨公司的電商實體概念店開幕記者會，抱怨：「超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 2