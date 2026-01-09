田馥甄飽受1困擾哭了！突發長文洩心聲：逼自己振作

田馥甄飽受失眠所苦。（圖／翻攝自田馥甄Instagram）





歌手田馥甄（Hebe）日前造訪韓國白羊寺，體驗餐餐茹素的寺廟生活，靜下心來感受大自然的擁抱；今（9）日突然發出長文，透露自己長期飽受失眠所苦，為此沮喪到落淚，但在上瑜伽課之後，她學會直面內心情緒，就把心鬆開了：「祝福你們今天也碰到生活中的小天使，被暖陽照耀。如果沒有，就發自內心笑一個，有時候笑著笑著就開心了。」

田馥甄表示，自己在清晨四點多醒來後就輾轉難眠，好不容易睡著卻又做了惡夢，起床時感到沮喪又哀怨：「成天為了搞好睡眠各種努力，卻還是無法夜夜好眠，流了幾滴眼淚之後，逼自己振作起床出門上課去。」她告訴自己不要糾結於已經發生的事情，離開負面情緒展開新的一天。

田馥甄拋開失眠的負能量，跟著瑜伽老師開始上課，老師走到她面前說了一句：「Hebe，笑一個！」突然間她就笑了出來，但也驚訝老師會察覺到她的情緒這件事，老師告訴她去感受大笑時胸腔擴張的感覺：「真正開懷笑的時候內在會有空間。」她照著指令做動作感到有點想哭：「笑出來那一剎那，心也鬆了。」

田馥甄發長文抒發情緒。（圖／翻攝自田馥甄Instagram）

田馥甄發長文抒發情緒。（圖／翻攝自田馥甄Instagram）



