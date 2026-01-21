田馥甄首爾行掀熱議！必去餐廳、景點盤點推薦Top8

當這幾天社群都遍佈著大家在跨年鬧轟轟的派對照時，華語歌后田馥甄分享一系列她住進靜謐白羊寺以及第一次造訪的首爾的日常照，她妝容素雅、一身簡約，再次讓網友們讚嘆她用自己的步調活出自我，而除了美照連發讓粉絲開心不已外，這次造訪的餐廳、景點也引起不少網友的好奇，以下為大家整理推薦，近期要造訪首爾的朋友或許可依循歌后的腳步感受她的慢活日常。

田馥甄首爾景點推薦：白羊寺

田馥甄這趟首爾行的目的，正是造訪位在內藏山的白羊寺，品嚐正寬法師的料理

田馥甄這趟首爾行的目的，正是造訪位在內藏山的白羊寺，品嚐正寬法師的料理。白羊寺每個月只開放一天，由正寬法師透過料理傳遞佛法，不只使用在地、當令的食材製作，更希望能推廣尊重自然的永續正念飲食，甚至被《紐約時報》形容是「世界上最珍貴的食物」。而田馥甄除了白羊寺享受清幽的生活外，也分享白雪皚皚的浪漫照，其實白羊寺除了有正寬法師坐鎮外，這裡一年四季也都會展現不同的風貌，尤其是秋天滿山滿谷的楓葉更是吸引無數韓國民眾造訪。

白羊寺除了有正寬法師坐鎮外，這裡一年四季也都會展現不同的風貌

【白羊寺】

地址：전라남도 장성군 북하면 백양로 1239

田馥甄首爾景點推薦：Museum SAN

一向非常愛看展的田馥甄，當然也不能錯過到日本建築大師安藤忠雄打造耗時 8 年打造的「Museum SAN」

一向非常愛看展的田馥甄，當然也不能錯過到日本建築大師安藤忠雄打造耗時 8 年打造的「Museum SAN」，Museum SAN 位於韓國源州山區，距離首爾車程約 2 小時，取名為 SAN 由 Space、Art、Nature 三個字的字首結合而成，發音也巧妙呼應韓文「山」之音，而將這三個字分開來看，也可看出 Museum SAN 是座融合自然、建築、藝術的美術館，除了能透過體驗感受安藤忠雄與不同藝術家破撞出的藝術理念外，館內還打造了冥想空間「光之空間」，讓人能完全享受溫暖的日光洗禮。

除了能透過體驗感受安藤忠雄與不同藝術家破撞出的藝術理念外，館內還打造了冥想空間「光之空間」，讓人能完全享受溫暖的日光洗禮

【Museum SAN】

地址：강원도 원주시 지정면 오크밸리 2길 260

田馥甄首爾美食推薦：陵洞水芹菜

究竟是什麼店讓平常都不排隊吃飯的田馥甄，也甘願乖乖排隊只為吃上一碗綠綠的湯？

究竟是什麼店讓平常都不排隊吃飯的田馥甄，也甘願乖乖排隊只為吃上一碗綠綠的湯？這家在聖水洞及龍山都有分店的「陵洞水芹菜」，是韓國近期爆紅的排隊美食，店內顧名思義，販售的就是韓國盛產的水芹菜料理，許多網友形容水芹菜吃起來就像是芹菜、香菜和空心菜的混合，有種獨特的濃郁香氣，不論單吃或加入牛肉、海鮮都能大大提味，而除了田馥甄點的水芹牛骨牛肉湯飯外，水芹生牛肉拌飯、牛肉煎餅也都是每桌必點的好味道。

許多網友形容水芹菜吃起來就像是芹菜、香菜和空心菜的混合

【陵洞水芹菜】

地址：서울 용산구 한강로2가 148-6 복사

田馥甄首爾美食推薦：Dongnaejeong Seolleung

田馥甄這次也造訪位於江南區的烤肉名店「Dongnaejeong Seolleung」

如果沒有吃到烤豬五花就不算到過韓國，田馥甄這次也造訪位於江南區的烤肉名店「Dongnaejeong Seolleung」，招牌烤豬五花，烤到滋滋作響的豬五花加上油花香，光看就讓人食指大動，一口咬下 Q 彈有嚼勁，同時可吃到豬肉的香甜，不論搭配烤過的泡菜、包生菜都有不同風味，另外，許多人也會搭配炒韭菜和辣炒章魚等小菜，堪稱最下飯黃金組合。

【Dongnaejeong Seolleung】

地址：서울 강남구 언주로98길 20 1층 101호

田馥甄首爾美食推薦：Hoam Cafe

田馥甄造訪的「Hoam Cafe」是家位在京畿道郊區的咖啡廳

寒冷的冬天喝上一碗暖呼呼的雪濃湯絕對是一大享受，田馥甄造訪的「Hoam Cafe」是家位在京畿道郊區的咖啡廳，博物館般的氛圍與現代的室內設計完美融合，店家提供當地食材製作的精緻早午餐和甜點，即使是咖啡廳，但店家的鹹食更是無法忽視，除了由牛骨經過長時間燉煮的雪濃湯外，栗子湯、牛骨麵和脆鮭魚排沙拉同樣是許多在地人願意不斷造訪的好味道，吃飽了別忘了來一杯奶泡超綿密的拿鐵劃下句點。

【Hoam Cafe】

地址：경기 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로562번길 38

田馥甄首爾美食推薦：Jayeon Do Salt Bread

目前在韓國有六家分店的「Jayeon Do Salt Bread」

目前在韓國有六家分店的「Jayeon Do Salt Bread」，可以說不論是在地人或觀光客，只要經過都必買的人氣烘焙店，店家招牌便是以 100% 加拿大頂級小麥、100% 法國 AOP 認證奶油、100% 法國海鹽製成的奶油鹽麵包，每天有六次出爐時間，一口咬下外酥內軟的外皮，加上鹹甜交錯的奶油與海鹽香四溢，完全是麵包界的天花板，加上簡約文青包裝，就算拿來送禮也很有面子。

【Jayeon Do Salt Bread 延南洞店】

地址：서울 마포구 양화로21길 33 1층

田馥甄首爾美食推薦：TWELVE Cheongdam

田馥甄身為養身教主，當然不會錯過到有機超市挖寶的機會

田馥甄身為養身教主，當然不會錯過到有機超市挖寶的機會，這家位在江南的「TWELVE Cheongdam」主打各式有機食材、優質進口食品，不論要購買韓國傳統調味料，或是新鮮蔬果，甚至義大利麵、沙拉，都能在這裡吃好吃飽。而田馥甄這次也點了店家招牌的繽紛果昔，以新鮮蔬菜水果打成的果昔，不只超好拍，還能為你當天需要的維他命 C 與膳食纖維把關。

【TWELVE Cheongdam】

地址：지하 KR 서울특별시 강남구 도산대로 442 피엔플루스 SSG푸드마켓 청담점 1층

田馥甄首爾酒吧推薦：ZEST SEOUL

只能說田馥甄真內行，這次還造訪了曾入選「亞洲 50 最佳酒吧」第五名的「ZEST SEOUL」

只能說田馥甄真內行，這次還造訪了曾入選「亞洲 50 最佳酒吧」第五名的「ZEST SEOUL」，這家酒吧隱身在狎鷗亭的小巷中，沒有醒目的裝潢與招牌，整間店簡約又溫馨，讓人能專注享受店家的調酒，而 ZEST SEOUL 調酒最大的特色，莫過於將柚子、人參、穀物等在地食材，結合燒酒等不同基底調製出來的酒，喝起來層次分明又順口，難怪許多遊客都會為此酒吧造訪狎鷗亭。

【ZEST SEOUL】

地址：방문자 리뷰 253블로그 리뷰 270

source：Instagram@hebe_tien_0330

