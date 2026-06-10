田麗、李㼈現身《腎上腺母侵》首映！日本影后南果步跨海來台力挺
【警政時報 司徒／臺北報導】融合犯罪心理、懸疑驚悚與人性辯證議題的電影《腎上腺母侵》，舉辦盛大首映記者會。最受矚目的焦點之一，莫過於日本知名實力派演員南果步特地跨海來台，親自出席首映活動，展現對電影及台日影視交流的高度支持，也讓本次首映增添濃厚國際色彩。
南果步縱橫日本影壇多年，曾參與多部膾炙人口的電影與戲劇作品，以細膩且富有層次的演技深受觀眾喜愛。此次受邀參與《腎上腺母侵》，更特別安排來台參加首映記者會與映後活動，消息曝光後即受到不少影迷關注。對於首次以作品宣傳身分來台與觀眾近距離交流，南果步表示相當期待，希望透過電影與台灣觀眾分享作品背後所探討的人性議題，也希望藉此促進台日文化與影視產業的交流。
談及台日兩地拍攝環境差異，南果步坦言，日本拍攝通常會有較明確的時程規劃，但台灣劇組的工作節奏則更講求彈性與即時應變，演員必須隨時待命。她笑說，這種未知與不確定感雖然讓人緊張，卻也意外幫助自己更貼近角色內心的焦慮狀態，「雖然拍攝期間很辛苦，但反而讓我能完全沉浸在角色之中。」
此次她在片中飾演一名極具爭議性的「惡女」角色，對於角色塑造，南果步也分享自己的觀察。她認為這個角色是一位被金錢慾望吞噬、逐漸失去同理心的人，甚至將生命視為可被交換的籌碼。「我一直在思考，究竟是什麼樣的成長背景與價值觀，讓一個人變得如此冷血。」她表示，這也是電影試圖探討的人性黑暗面之一。
《腎上腺母侵》集結田麗、劉黛瑩、郭鑫、李㼈、劉德凱、班鐵翔、南果步、郎祖筠、夏光莉、龍天翔、何采蓁、夢多等眾實力派演員共同演出，透過一場看似單純的案件，層層揭露人性慾望、壓力與心理創傷，進一步探討現代社會中每個人在現實與情感之間的掙扎與抉擇。
身兼主演的田麗表示，電影不只是探討犯罪事件本身，更希望藉由角色的遭遇，讓觀眾看見現代人在高壓生活下所承受的情緒與傷痕。「每個人都可能面臨壓力，而如何與自己和解、找到出口，或許才是這部電影真正想傳達的核心。」
李㼈則在記者會上分享，本次飾演的角色堪稱自己演藝生涯中最特殊、也最令人不寒而慄的人物之一。他認為角色最可怕的地方在於「不知道自己是變態」，始終認為自己的行為理所當然，甚至合理化所有極端行徑。「真正恐怖的人，往往不是電影裡的怪物，而是現實生活中那些認為自己沒有做錯事的人。當你發現真相的時候，可能已經來不及了。」
為了更貼近角色心理狀態，郭鑫更透露自己在開拍前一個月刻意調整生活習慣，每天固定吃同樣的便當，希望透過長期重複且單調的生活模式，讓自己感受到壓抑與焦躁情緒。他笑說：「每天都吃一樣的東西，久了真的會產生莫名的壓力，那種煩躁感反而成為角色養分。」他也爆料田麗為了維持角色形象更加辛苦，大家吃便當時，她幾乎天天只能吃沙拉，還要維持晨跑習慣，拍攝後期甚至看到食物都快反胃。
此外，導演周騰也透露，《腎上腺母侵》其實是改編自日本授權作品，電影題材自日本推出後便獲得高度關注，甚至在短時間內即成功售出版權，顯見故事本身具備跨文化市場的吸引力。
除了豪華演員陣容外，本次首映會亦邀請多位政商界與影視產業重要人士出席支持，包括台北市勞動局局長王秋冬、陽科國際公司導演周騰、台北市演藝工會理事長曹雨婷，以及春暉映像有限公司總經理陳俊榮等，共同見證《腎上腺母侵》的正式上映。
電影《腎上腺母侵》以懸疑敘事包裹深刻的人性議題，在緊張刺激的情節推進之下，帶領觀眾直視內心深處最真實的恐懼與慾望。隨著首映記者會登場，以及日本影后南果步親自來台站台加持，勢必成為近期最受矚目的話題國片之一。
《腎上腺母侵》將於6月12日全台戲院正式上映，邀請觀眾一同走入這場關於人性、真相與救贖的心理迷局。
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