田鼠沒捕到「夾雙狗」噴1.5萬元⋯台南農民怒請法官主持公道！結果出爐

記者林昱孜／高雄報導

吳姓農民抓獸鋏捕鼠，結果害2隻流浪狗受傷，被依違反動保法裁罰1.5萬。（示意圖／翻攝自pixabay）

台南市一名吳姓農民因「鼠輩入侵」困擾不已，因而放置獸鋏捕鼠，2隻流浪犬誤踩受傷，民眾發現後向動物防疫保護處報案，吳姓農民因而遭違反《野生動物保育法》及《動保法》開罰1.5萬，他不符因而提起行政訴訟，最終仍敗訴，全案定讞。

判決書指出，吳男在農地作物經常遭到田鼠破壞，在對面設置獸鋏，112年5月27日，2隻流浪犬因為遭獸鋏夾傷，被民眾發現因而報案；台南市農業局調查，吳男放置獸鋏，但未設置任何圍籬、圍欄避免動入進入農地，導致流浪犬遭捕捉，已違反《動保法》，依法裁罰1萬5000元。

吳男不服，他認為放置獸鋏動機已經檢附相關證據，市府裁罰無理，因此提起行政訴訟，希望法官能還他公道。高雄高等行政法院簡易庭判吳男敗訴，經上訴後，仍遭駁回，全案確定。

