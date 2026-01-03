「由中國公民控制」 川普禁美國瀚孚光電收購Emcore晶片事業

川普禁美國瀚孚光電收購Emcore晶片事業。路透社



美國總統川普週五（1/2）宣布，禁止美國瀚孚光電公司（HieFo Corp）收購紐澤西州航空航太與國防專業公司Emcore的資產，理由涉及國家安全，因瀚孚光電疑與中國有關聯。

在白宮發布的總統令中，川普表示瀚孚光電「是由一名中華人民共和國公民控制」，而該公司2024年收購Emcore的業務，令總統相信該公司可能「採取危及美國國家安全的行動」。

川普宣布禁止瀚孚持有Emcore「包含數位晶片及相關晶圓設計、製造和加工業務的資產」，必須於180天內完成剝離。

總統令發布後，美國財政部也發表聲明稱，美國外國投資委員會（CFIUS）在調查這筆交易時發現國家安全風險。

瀚孚光電與Emcore尚未回應此事。

Emcore售予瀚孚光電時為上市公司，交易後轉為非公開。Emcore當時表示，瀚孚光電以292萬美元收購該公司晶片事業及磷化銦晶圓廠。

瀚孚光電當時發布的新聞稿稱，該公司由Emcore前工程副總裁張根造（譯音，Genzao Zhang）與Emcore前資深銷售總監摩爾（Harry Moore）共同創立。

