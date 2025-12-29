由事後理賠轉向事前準備！保險合作臍帶血公庫 協助保戶掌握1健康資訊

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】台灣民眾習慣透過保險來因應未來可能風險，保險滲透率（保費收入對該國GDP比率）常年位居全球前列，其中又以醫療相關保險最為普遍。從市場角度來看，台新人壽戴朝暉總經理觀察指出，近年重大疾病年輕化，加上醫療技術進步，有機會得到治療的疾病持續增加，使得民眾對「在關鍵時刻是否具備取得醫療資源的條件」越來越重視，健康風險管理需求也有所變化。

從常見疾病到先天性疾病 民眾警覺性升高、健康風險管理有改變

過去多數人對保險的理解，仍停留在「疾病或意外發生後，透過理賠減輕經濟負擔」。戴朝暉總經理觀察到，在資訊發達的時代，民眾對於各類疾病的警覺性不斷升高，從常見疾病延伸到過往較少被討論的罕見疾病或先天性疾病，近年對健康風險管理也隨之朝向「提前規劃、提前準備」的方向發展。

戴朝暉總經理也提到，實務上有部分保戶反映，曾見到周遭親友面臨罕見疾病或先天性疾病後，等待醫療資源的前後過程，進而更深刻體會事前了解與準備的重要性，促使他們主動思考和檢視自身與家庭的長期健康風險規劃。這樣的趨勢，也讓保險業者重新思考自身定位，是否能在既有保障架構下，透過更多不同的服務形式，進一步為保戶提供協助。

與臍帶血公庫合作配對服務 納長期風險規劃參考選項

戴朝暉總經理表示，在這樣的背景下，近期公司與國內臍帶血公庫展開合作，推動臍帶血公庫配對服務，創下業界少見的跨界合作模式，以附加服務的形式提供給符合條件的保戶，相關服務詳情和適用方式，仍依公司公告與契約內容為準。

過去聽到臍帶血治療，不少人都以為只能「自存自用」，隨著異體移植技術結合「臍帶血公庫」的發展，來自捐贈的臍帶血在臨床上也開始成為可評估的治療來源之一。目前台灣衛福部已公告29項臍帶血治療適應症，涵蓋白血病、再生不良性貧血、先天免疫缺陷等重症，唯相關治療對多數家庭而言仍存在一定門檻。

戴朝暉總經理指出，本次服務模式是在評估制度彈性與實務運作後所規劃，希望協助保戶提前了解潛在可評估資源的概況，作為長期風險規劃的其中一個參考選項。

臍帶血公庫配對服務流程揭 實際醫療需求須經醫師判斷

戴朝暉總經理說明，配套服務包括協助保戶完成一次口腔黏膜DNA採集，進行HLA基因檢測，後續於保單有效期間，由合作的臍帶血公庫定期提供的臍帶血配對資源回報，協助保戶掌握公庫內配對相符可供立即使用的臍帶血資源狀況。

臍帶血治療從醫師評估、診斷到實際臨床應用，需要依照既定流程進行，間中涉及配對、確認、行政工作等多項繁瑣步驟；若等到實際出現需求才從頭啟動流程，可能增加整體準備過程的壓力。「因此，我們希望能提前確認相關資訊和達到透明化，也讓保戶對實際可評估的資源有相對具體的認知，而不是停留在模糊的想像。」

上述附加服務主要提供資訊與流程協助，若未來有實際醫療需求，仍須由專業醫師判斷是否應執行，以及配合相關規範提出申請，再由合作臍帶血公庫依照程序協助後續資源調度；相關安排，則依合作方案與具體保單條件執行。

持續創新為核心理念 評估多面向健康風險管理可能性

戴朝暉總經理也說明，若是與保單條款有關的調整，通常需要較長的審查流程；此次合作在既有制度架構下，透過附加服務的方式先試行，也提供業務端觀察實際運作情形。展望未來，戴朝暉總經理表示，包含新型態保障規劃、跨領域合作等方向，將結合制度規範持續評估，發展因應不同族群需求的健康風險管理模式。

「金融商品本身容易被市場複製，真正能拉開差距的，往往是服務模式與整體觀念的創新。」戴朝暉總經理指出，隨著公司預計於明年初進行組織架構調整，未來服務通路與客戶基礎將進一步擴大，也期待能將「提早規劃、事前管理」的健康風險觀念，傳遞給更多民眾。

