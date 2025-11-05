由以色列、埃及協調! 川普推建加薩安全部隊 停火協議邁向第二階段

近期有消息稱，美國川普政府已經開始起草一項決議，準備建立加薩安全部隊，推動停火協議邁向第二階段。圖為加薩地區。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號

[Newtalk新聞] 在多個斡旋國家的共同努力下，以色列與哈瑪斯日前先後同意實施停火協議的第一階段，相互交換人質與囚犯。雖然雙方在停火協議實施後仍多次爆發零星的衝突，但美國川普政府已經準備開始推動停火協議的第二階段，促使聯合國安理會通過與加薩安全部隊相關的決議，國際社會也持續對加薩地區局勢發展方向抱持著高度的關注。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，美國川普近期正在起草一項決議，準備向聯合國安理會提議在加薩地區部署多國聯合安全部隊，協助維護加薩停火協議的實施。報導稱，加薩安全部隊將負責該地區的非軍事化工作，協助收繳哈瑪斯等武裝勢力的武器，並巴勒斯坦當局合作，共同訓練警察部隊。

部分的哈瑪斯部隊仍然不願繳械放下武器。 圖：翻攝自 X《The British Patriot》

該報導指出，加薩安全部隊將與以色列、埃及等國保持密切的協調，在統一的指揮下進行運作，但美軍本身並不會參與安全部隊的組成，而是在以色列南部的協調中心內，管理並實施加薩停火協議下一個階段的相關工作，協助當地重建與調度人道主義援助物資。

X 推主「以色列戰爭」補充稱，美國政府目前計畫在年底前將該草案送交聯合國安理會進行表決，盡速推動加薩安全部隊的建立。X 推主「The Uri」則發布推文表示，隨著停火協議逐漸朝向第二階段邁進，以色列已經陸續發起行動，將混凝土倒入哈瑪斯挖掘的地道中，清除哈瑪斯用於作戰的各項設施。

報導稱，加薩安全部隊是川普提出的 20 點加薩停火計畫中最為重要的一個部分，但許多考慮參與安全部隊組成的國家都先後明確的表示，只有在聯合國安理會決議授權後才會正式加入部隊。另外，由於加薩安全部隊的業務涉及收繳武器、摧毀哈瑪斯軍事設施等範圍，該報導認為該部隊可能與正在加薩地區重建勢力的哈瑪斯爆發直接衝突，再次讓加薩局勢陷入混亂之中。

雖然以哈雙方已先後同意加薩停火協議的第一階段，但雙方相互指控對方違反停火協議，加薩地區的衝突局勢恐再次升溫。 圖：翻攝自 騰訊網 劉覽勛鑒

除了哈瑪斯外，以色列也對建立加薩安全部隊抱持著反對的態度。一位匿名以色列高級官員接受《CNN》專訪時指出，以色列是在遭受美國川普政府施壓後，才同意授權聯合國組建國際維和部隊，並參與了決議的起草作業，試圖在該項決議中發揮影響力。且由於該決議草案將加薩安全部隊結束運作的時間定於 2027 年底，以色列、埃及以及其他聯合國安理會成員未來可能需要進行進一步協商，以延長該部隊的任務授權時間。

美國智庫「中東研究所」( Middle East Institute ) 高級研究員露西．庫爾策－埃倫博根 ( Lucy Kurtzer-Ellenbogen ) 接受《CNN》訪問時表示，在理想的狀態下，加薩安全部隊應該在 10 月初停火協議正式實施時就展開行動，認為國際社會應加速推動安全部隊的建立與部署。庫爾策－埃倫博根稱，由於安全部隊的組成、裁軍授權等具體細節仍不明確，認為該安全部隊未來的行動可能面臨諸多挑戰。

