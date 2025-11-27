由偷變搶再劫車 嫌犯躲農場貨櫃旁爬滿螞蟻難耐被逮

cnews204251127a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名呂姓男子，涉嫌趁1名女駕駛下車，忘記鎖上車門，潛入車內行竊。南投縣草屯警分局表示，轄區上林派出所接獲報案，女駕駛指稱停車未熄火，走進超商購物，返回後竟發現呂男躲在後座，而呂男見行蹤曝光，竟直接爬到前座，強行搶走皮包內縮4800元。女駕駛大驚下逃下車求救，不料呂男竟駕駛轎車逃離現場。員警兵分多路尋找，最終循線於草屯鎮御史里粉寮巷附近1處農場，逮捕了躲藏在工具貨櫃後的犯嫌，全案訊後移送南投地方檢察署偵辦。

警方調查，呂姓男子疑於草屯鎮御富路一帶超商前，見女駕駛未將車輛熄火便進入超商內購物，突然心起歹念，進入車內竊取財物。女駕駛返回車上，呂嫌情急下躲藏於後座。女駕駛開車前往碧興路一帶加油站加油，突然發現後座有異常聲響，猛然回頭發現，呂男藏身車上。呂嫌見行蹤暴露，隨即爬至副駕駛座，並強行取走女子皮夾，拿走皮夾內現金4800元。

警方表示，女駕駛驚慌下，開車開往碧興路一處宮廟，迅速逃下車求救。呂嫌見狀則爬向駕駛座，急接開車逃逸。女駕駛在家人陪伴下，前往上林派出所報案。專案小組獲報，調閱監視器畫面後，迅速鎖定被搶車輛的動向，也循線清查出，車輛停放於御史里粉寮巷一帶，但呂姓嫌犯已棄車躲藏。

草屯警分局表示，員警兵分多路於附近找尋，發現呂嫌躲藏於附近1處農場的工具貨櫃後方，因渾身爬滿螞蟻難耐，企圖攀爬圍籬逃離。眼尖民眾及員警發現後，迅速上前將他壓制逮捕。員警搜索時發現，他身上涉嫌持有依托咪酯煙彈、煙桿及煙油等毒品。訊後依強盜、竊盜罪及違反毒品危害防制條例移等，移送南投地方檢察署偵辦。

草屯警分局長劉千祥提醒，民眾離開車輛，一定要熄火上鎖，避免遭不肖人士覬覦，以維護生命與財產安全。

照片來源：南投縣警方提供

