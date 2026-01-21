由偷變搶還將被害人拖行受傷 惡男被依準強盜罪判刑5年2月

〔記者李立法／屏東報導〕45歲李姓男子見楊女買菜後不注意，竊取楊女放在機車龍頭底下置物箱內皮包，遭楊女發現制止，李男為擺脫楊女，跳上機車將拉住李男衣服及機車的楊女脫行在地，楊女受傷疼痛才鬆手，警方事後據報循線逮到搶走被害人皮包及機車的李男送辦，屏東地院依準強盜罪判處李男5年2個月徒刑，可上訴。

楊女去年9月間在萬丹市場買菜後，將皮包放在機車龍頭底下置物箱內，並跟友人聊天，轉身卻發現李男拿走她的皮包並坐上機車，她趕緊抓住李男上衣及機車，李男竟發動引擎催油門落跑，楊女被拖行約3公尺後才放手，造成雙膝、腳背及右手肘多處擦挫傷，李男擺脫楊女後騎機車往潮州方向逃逸。

廣告 廣告

警方據報後，循線在李男佳冬鄉住處附近逮到李男並起獲贓物；李男坦承竊取楊女的皮包，因為被楊女發現，他才騎機車催油門要離開，他不知道楊女被拖行受傷。

屏東地院認為，李男正值壯年，並非無謀生能力，卻多次因竊盜被判刑及入獄，素行不佳，李男任意竊取他人財物，因犯行敗露為脫免逮捕而施加強暴，不僅侵害他人財產權益，更對民眾生命安全及社會治安造成相當危害，實屬不該，依準強盜罪判處5年2個月徒刑。

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

民眾汐止購地發現涵管告新北市府提國賠 50年前老照片成關鍵

抓到了！苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾 源頭是竹科電子廠

基隆狼師猥褻4名女學生 93個強制罪改無罪、利用權勢猥褻罪維持3年8月

