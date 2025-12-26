由北捷隨機攻擊看跨年活動 張競：考驗政府維安應變能量

12月19日北捷、南西商圈發生孤狼式隨機攻擊事件，儘管張姓嫌犯已墜樓身亡，但其所造成的民眾死傷與社會驚恐效應，恐怕將餘波蕩漾、難以在短期內平息。中華戰略學會資深研究員張競對此指出，不論是年末大型活動，同時明年隨著地方選舉選戰升溫，都將考驗政府的行政、治安、防災與醫療體系應變能量。

張姓嫌犯12月19日在南西商圈街頭投擲煙幕彈。(圖/翻攝畫面)

張競表示，在歲末此時，諸多大型年節聚會都將登場，但面對可能遭到歹徒襲擊的陰影籠罩揮之不去，勢必成為大型聚會主辦者與地方首長須面對的嚴肅考驗。究竟是否要及時喊停，避免再生意外，抑或是寧可承擔風險，但要表現出不向威脅屈服的意志，確實是讓人進退兩難課題，同時亦考驗主事者與政務官員的勇氣、擔當、品格與智慧。

張競認為，假若仍要堅持循例舉辦歲末各項大型公眾集會，如何依據當年社會氛圍，加強安全檢查與危安控管措施，都在考驗政府行政、治安、防災與醫療體系的作業效能、動員額度與應變能量。

年底各地的大型跨年活動，將考驗政府的維安應變能量。圖為101跨年煙火。(圖/翻攝自台北市政府YT)

張競指出，在台灣這個政治人物噴口水遠比幹正事、流汗水更熱衷的社會中，不論最後是硬著頭皮繼續舉辦歲末年終大型公眾集會，抑或是寧可受人抱怨，鼓起道德勇氣將活動取消或暫停，到頭來都會有政治人物與公眾意見領袖，見獵心喜出來猛噴口水，原因無他，因為明年是地方選舉年，不會浪費能夠鼓動選舉票房與政治怨懟的現成彈藥。

張競提醒，明年隨著地方選舉選戰升溫，各項選舉動員的政治性集會將會更多，當社會滿懷怨懟仇恨者，找不到負面情緒發洩管道時，隨時隨地放眼望去，個個都是蓄勢待發的倒數定時炸彈，實在是讓人感到極度憂慮。

張競指出，台灣社會在當前最高主政者挑弄仇恨與鬥爭執政風格下，怨恨氛圍從政治鬥爭擂台，開始向社會各個角落蔓延。當自我吹噓為民主政治自由社會，但事實上逐漸質變為無視民意、踐踏法治，社會失序或許只是疾病癥候，但真正病灶可能還是徹底顛覆政府運作體制的政治私心與算計。

張競呼籲，即將要舉辦歲末年終大型公眾聚會的主辦單位與地方政務首長，必須要有最壞打算與最認真準備。但也衷心期盼，希望台灣社會的善良人心還是能夠壓制人性醜陋，畢竟社會安寧與安全，才是台灣鄉親們毫無爭議的共識。

