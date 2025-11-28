由聾人一手包辦 台南聽障體協推手語書

台南市聽障體育運動協會推出了手語新書《靜靜說府城—一部用手語記錄的文化地圖》，23日下午舉辦了新書發表會。

這是台南第一本由聾人親自策劃，由全聾人團隊設計，從發想、拍攝到製作一手包辦的文化地圖書。發表會也由聾人陳毓儀主持，以手語介紹書本的編輯主軸，分為「台南地區名稱、聽障奧運、十二生肖」三大主題，結合文字、照片與QR Code手語影片，帶領讀者隨著聾人的視角走訪府城、認識聽奧與聾人文化。

「希望大家支持我們協會、支持聾人資訊平權，讓更多人可以看見我們，讓聽人跟聾人溝通更順暢，而這要靠什麼呢？文化與語言的教育推廣、共同交流，讓環境無障礙。」台南市聽障體育運動協會理事長陳治年表示，過去台灣的手語書籍多是收錄基礎的語法詞彙，缺乏台南在地的地區手語記錄。

《靜靜說府城》的誕生，展現了聾人的創作能量與主體性，也為台灣手語的藝文出版增添新頁，讓大家看見屬於聾人眼中的文化生活與城市風貌。