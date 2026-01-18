由興華中學「特殊選才」進入嘉大生化系 賴妤瑄錄取倫敦大學學院等六所全球頂尖名校碩士班

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義大學國際化成果再傳捷報！嘉大生化科技學系114級畢業生賴妤瑄同學，憑藉優異的學術表現與語文能力，大四時獲得教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金，遠赴澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）生物醫學院進行為期一年的海外實習。回國後，更以亮眼的資歷獲得英國倫敦大學學院（UCL）等六所全球頂尖大學碩士班錄取通知，展現嘉大學生接軌國際的堅實實力。

賴妤瑄就讀嘉義市興華中學時，便對生化科技領域展現濃厚興趣。她從興華中學升學輔導管道得知，嘉大生化系長期與海外名校合作，擁有豐富的國際實習機會，因此選擇以「特殊選才」管道進入嘉大生化系就讀。進入大學後，賴妤瑄目標明確，大一起便積極準備TOEIC考試，大三進入張心怡教授實驗室進行專題研究。為了爭取澳洲實習機會，她更挑戰IELTS雅思考試並獲得6.5的高分，為出國研究打下穩固基礎。

在澳洲期間，賴妤瑄進入昆士蘭大學Sherry Wu副教授的癌症治療研究室（Cancer Therapeutics Lab）。該研究室側重於利用大規模實驗數據庫、活體內外驗證模型、奈米技術及分子生物學技術，探討藥物作用及抗藥性機制。這些尖端研究領域對大學部學生而言充滿挑戰，卻也大幅開拓她的學術視野與實作技巧。

實習歸國後，賴妤瑄憑藉在澳洲一年的實務經驗與紮實的學術背景，申請國外名校碩士班陸續傳回佳音，目前已獲得六所全球頂尖大學錄取，包括：英國倫敦大學學院（UCL）、里茲大學（University of Leeds）、雪菲爾大學（University of Sheffield）、格拉斯哥大學（University of Glasgow）、華威大學（University of Warwick）以及澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）。

回顧赴澳洲昆士蘭大學實習歷程，賴妤瑄表示，海外實習雖然比想像中更具挑戰性，但在國外獲得的實戰經驗與文化衝擊，是留在臺灣讀書無法取代的，這段經歷讓她變得更加自信與果斷。她也特別鼓勵臺灣青年學子：「只要有機會，一定要勇敢走出去，這絕對是一件值得去做的事情！」

嘉大積極強化國際連結，推動雙聯學制、「一系一院一國際化」及「永續嘉大十大國際化計畫」，提升學生國際移動力。

以生化系為例，自102年起積極協助學生申請教育部「學海築夢」計畫，學生足跡遍及澳洲、新加坡、印尼及日本。生化系近三年（112-114年）均順利獲得教育部獎助，115年5月底將再送兩位學生赴日本岩手大學理工學院進行海外實習，持續強化學生的國際競爭力。

圖：由興華中學〈特殊選才〉進入嘉義大學生化科技學系賴妤瑄同學獲教育部「新南向學海築夢計畫」獎學金，前往澳洲昆士蘭大學生物醫學院進行為期一年的海外實習。研究使用外泌體尺寸排阻色譜（qEV）分離管柱收集外泌體及進行細胞培養實驗來取細胞外泌體 (Exosomes)成果優異並錄取倫敦大學學院等六所全球頂尖名校碩士班。（照片國立嘉義大學提供）