由藍轉紅！打破近30年共和黨執政 邁阿密選出首位民主黨女性市長

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普第二任未滿一年，逐漸掉票中？川普家鄉州最主要的城市邁阿密，9日竟然打破近30年的共和黨執政紀錄，由民主黨的希金斯（Eileen Higgins）6成得票率當選市長，成為該市第一位女性市長。

民主黨的希金斯（Eileen Higgins）6成得票率當選市長，打破近30年來共和黨執政魔咒。（圖／翻攝自X平台 @MeidasTouch）

美國媒體Politico報導，佛州邁阿密9日的市長選舉中，民主黨籍的希金斯以6成得票率，擊敗共和黨的岡薩雷茲（Emilio González）。岡薩雷茲曾獲川普以及共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）支持。

報導指出，邁阿密過去28年都是共和黨的天下，這次希金斯的勝選讓民主黨聲勢大振。希金斯在勝選演說中表示：「邁阿密選擇新的方向，你們選擇了能力而非混亂，選擇了成果而非藉口，以及一個終於為你們運作的市政府。」

佛州民主黨主席弗里德（Nikki Fried）在9日晚間也發聲明表示：「今晚的勝利顯示，鐘擺正朝對我們有利的方向擺動。當我們投入不間斷、全年性的組織工作並投資長期的基層布局，我們確實能夠獲勝。」

儘管選戰帶有強烈的政黨色彩，身為機械工程師與駐點貝里斯的「和平工作團」（Peace Corp）前主管，希金斯在訪談中常淡化黨派成分，聚焦於提升市府效率、加速處理居民負擔能力問題。她承諾將於當選隔日便立即投入工作，並「每天努力成為你們應得的誠實、高效、努力工作的市長。」

希金斯與共和黨對手岡薩雷茲皆認同邁阿密政治長期以來過於家族化、戲劇化與腐敗，他們都呼籲邁向更穩定的新時代。

隨著邁阿密將主辦FIFA世界盃賽事，以及鄰近的城市多拉（Doral）將成為2026年G20峰會場地，讓邁阿密國際地位逐漸提升。然而，自Covid-19疫情後，城市湧入許多富人移民，推升生活成本，使許多原有的居民難以負擔。

岡薩雷茲在在當地酒吧Meraki Greek Bistro看開票，當地電視台WPLG錄到他敲碎盤子，以希臘傳統方式宣洩情緒。希金斯表示他已致電認輸，兩人均表示希望邁阿密成功。《邁阿密先驅報》報導指出，岡薩雷茲也告訴希金斯會支持她。

