由藍轉綠爭民進黨議員提名 高揚凱酸：藍白合只是假議題
台北市第六選區（大安、文山）在原台北市議員趙怡翔轉任國安會副秘書長後，綠營留下一席空缺，現有4名新人表態爭取提名。由藍轉綠的新動力信賴之友會副秘書長高揚凱今（24日）正式成立競選後援會，除主張團結避免初選內耗，也大酸「藍白合」只是假議題，直言實質運作無法成功。
高揚凱上屆就曾代表國民黨參選大安文山區議員，可後來無法接受國民黨的親中立場，因而「覺醒」加入民進黨，也投入罷免國民黨立委賴士葆活動。端看台北市第六選區選情，由於趙怡翔轉任國安會副秘書長，並辭去議員一職；這席綠營空缺，已有4名新人表態卡位。
除了高揚凱，還有前趙怡翔辦公室執行長劉品妡、民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文以及在文山區曾擔任里長的律師詹晉鑒。而高揚凱也在今天正式成立「景美十五份後援會」及「高氏宗親後援會」，並邀來同是新動力信賴之友會的台北市議員鍾佩玲到場力挺。
高氏宗親會會長高福勝與十五份後援會會長呂培森表示，在總統賴清德再次來到福興宮參拜後，鄉親們都在想能為高揚凱提供應援，目前已架設6面大型看板，接下來還會持續增加新看板增加高揚凱的曝光度，並規劃掃街、拜票等行程，全面投入輔選。
鍾佩玲致詞時表示，她代表最支持賴清德的新動力信賴之友會前來加油，希望能在2026縣市長、議員選舉取得勝利，也力助總統在2028成功連任。她強調，高揚凱值得推薦有三大理由。首先，高揚凱有膽識；大安文山是民進黨最艱困的選區之一，卻仍選擇逆勢投入，毫不退縮，把「吃苦當作吃補」，這份勇氣值得肯定。
鍾佩玲也說，高揚凱有專業；除擁有英國倫敦大學管理碩士學位，並長期從事房地產產業，兼具學識與實務，未來一定能在議會展現專業問政。最後，高揚凱有願景； 其政見主軸「健康台北」與賴清德「健康台灣」的願景相呼應。大安、文山是台北市高齡化最嚴重的區域，其希望強化市府在長者預防醫學的投入，讓長輩「活到老、健康到老」，以預防取代治療，使醫療資源更有效運用。
高揚凱致詞時表示，接下來將與後援會一起走入市場、商圈與社區，把理念傳遞給更多人，擴大支持力量。他也感謝支持者多年來不離不棄，強調這是他持續向前的最大動力。
高揚凱也強調，團結是勝選的第一步。他主張避免初選內耗，應集中所有資源投入大選，彼此合作、擴大綠營在大安文山的社會支持度，為黨內所有候選人爭取全面當選的機會。他相信這是所有支持者的共同心聲，也期望大家以團結為目標，全力投入大選，共同邁向勝利。
媒體詢問對於民進黨台北市長人選的看法，高揚凱則說，台北市的選戰布局刻不容緩，他呼籲黨中央加速整合、及早規劃，以提高整體戰力，「儘速定案、及早部署，才能為最後勝選爭取最佳機會」。
至於「藍白合」是否會衝擊自身選情？高揚凱則認為並不擔心，因為藍白合一直以來都是假議題，只是騙票而已。像是國民黨在大安文山區過去皆只願意提名8席，現任民眾黨議員張志豪也不能算在藍營提名席次中；因此藍白合只是單純營造團結氣氛，實際上並無法運作成功。
