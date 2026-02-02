「由藍轉綠」高揚凱踢館 國民黨批：作秀式抗議自我矛盾

有意代表民進黨參選台北市議員的高揚凱，今（2）日上午前往國民黨中央黨部抗議、下挑戰書。對此，國民黨批評，高揚凱的作秀式抗議是自我矛盾，同時對國民黨是標籤化抹紅，複製民進黨的惡劣選舉伎倆。

國民黨中央黨部。(圖/中天新聞)

針對高揚凱今天在國民黨中央黨部前高舉所謂「挑戰書」，以情緒性標語指控國民黨，國民黨嚴正指出，此類操作不僅毫無事實基礎，更是完整複製民進黨長年慣用的抹紅、扣帽子選舉手法，對台灣民主深化與公共理性討論毫無助益。

國民黨表示，諷刺的是，高揚凱過去曾公開批評，台灣被空轉的時光一去不返，既得利益者把持政權，透過監控媒體、操作網軍攻擊反對者，所作所為與其曾反對的「黑箱政治」並無二致。如今卻選擇以簡化標籤、情緒動員的方式，將嚴肅且攸關全民利益的兩岸與國安議題，操作成非黑即白的政治表演，這樣的作法，正是高揚凱自己曾經最嚴厲指責的政治歪路。

高揚凱。(圖/國民黨提供)

國民黨進一步表示，高揚凱也曾指出，政治人物應為自己的政治選擇負責，而非對自己寬容，卻對他人無限上綱。國民黨試問：當高揚凱過去以如此高標準檢視民進黨，今日是否也願意用同樣的標準，誠實面對自己是否正在重走那條其口中最不堪的老路？

國民黨重申，國民黨的兩岸政策一貫且清楚穩定，核心精神就是維持台海和平、確保台灣安全、守護人民福祉，同時善盡區域穩定與國際責任。反對戰爭，也不放棄防衛；主張交流對話，並非屈從退讓；堅持中道理性，是為了避免誤判、降低衝突風險，讓台灣不被推向對抗的最前線。

國民黨強調，將理性務實、以和平為核心的兩岸政策惡意扭曲，不僅無助於台灣安全，反而是民進黨多年來操作對立、製造恐懼、轉移執政失能焦點的老套手法。令人遺憾的是，高揚凱今日選擇繼承這套話術，而非回到事實、責任與公共理性的討論。國民黨誠懇期盼，高揚凱能喚醒其過去關心公共事務的鴻鵠之志，切勿在追逐功名與聲量的過程中，遺忘讀書人應有的學養與自省。

此外，國民黨也以「亡『羊』補牢、『馬』上變好」8字對聯，送給所有明知民進黨執政失能，卻仍選擇助紂為虐、投機取巧的政治操作客，提醒政治人物最基本的良知——看見問題，應選擇補救，而非持續火上加油。民主不需要作秀，台灣更禁不起持續空轉。

