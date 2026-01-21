由《快雪時晴帖》，晉朝書法家王羲之的墨寶說起 -- 中國墨寶流傳故事
《快雪時晴帖》與趙孟頫題跋。（國立故宮博物院open data）
※《快雪時晴帖》，為晉朝書法家王羲之的墨寶，以行書寫成，是寫給友人張侯的信。此帖材質為紙本，尺寸縱23公分，橫14.8公分。現存一般認為是唐代精摹本，不過亦有人認為是王羲之傳世的唯一真跡，目前收藏於臺北國立故宮博物院。
歷史
此帖由王羲之寫給其友人，一般認為原帖已不存在，亦有人認為其為真跡。現存本或許為唐代摹本。明代鑑賞家詹景鳳認為趙孟頫的行書受到此帖影響。根據宋代書法家、收藏家米芾之記載和故宮以現代儀器放大、對比證實此帖曾被唐代大書法家褚遂良收藏。 明、清年間，為降清明官馮銓所藏有。康熙十六年（1677年），馮銓之子國子監祭酒馮源濟將此墨本呈獻給康熙帝，在乾隆十一年（1746年）與王獻之的《中秋帖》以及王珣的《伯遠帖》合稱「三希」，一起放在宮內「三希堂」中，成為「三希堂」第一珍品。到1795年間，乾隆帝共親自御筆題識71則，晚年因視力不佳，改由董誥代筆三則，且於上方足足蓋了108個印，可見乾隆對此帖之熱愛。至於其原因，可能和此帖寫道「快雪時晴」四字有關，乾隆作為皇帝，自然憂國憂民，而見此帖便象徵降雪為農業帶來耕種所需之水，農業興盛，國家自然富強。此猶他後期提拔皆是討論國事，而非書法可證。
乾隆皇帝在《快雪時晴帖》中的題跋。（國立故宮博物院open data）
※故宮所藏《快雪時晴帖》最常為人提及的背景，即是乾隆皇帝將此帖與王獻之的《中秋帖》、王珣的《伯遠帖》合稱「三希」，並將收儲的養心殿西暖閣稱為「三希堂」。乾隆皇帝於題跋中寫道：「王右軍《快雪》帖，為千古妙蹟，收入大內養心殿有年矣。予幾暇臨仿，不止數十百過，而愛玩未已。因合子敬《中秋》，元琳《伯遠》二帖，貯之溫室中，顏曰三希堂，以志希世神物，非尋常什襲可並云。」交代了三希堂成立的經緯。
※民國成立後，末代皇帝溥儀留在紫禁城，維持遜清小朝廷的規制，然而因為失去收入，生計陷入困難，因此溥儀不斷運賣清宮中的文物，換取費用。1924年溥儀被馮玉祥限令離開紫禁城，他試圖夾帶《快雪時晴帖》出宮，但被北洋士兵搜出。《快雪時晴帖》隨後交由「清室善後委員會」保管，唯恐得而復失，因而在神武門邊的小屋用一個大保險櫃鎖住，並派士兵日夜保護。1928年蔣介石揮軍北伐，逼近北京，當時控制北京的張作霖預備撤離，臨走時想把《快雪時晴帖》拿走，但受到當時院長易培基的阻撓，得以留住。後來在二戰中一路南遷，最後收藏在台北。
※《快雪時晴帖》「本尊」僅為28字的尺牘，內容為「羲之頓首：快雪時晴，佳想安善，未果，為結。力不次。王羲之頓首。山陰張侯。」左下角另有「君倩」小字，可能是「張侯」之名？仍待釐清。此帖被趙孟頫視為王羲之真跡，又備受乾隆皇帝重視，稱其「天下無雙，古今鮮對」，留下數量龐大的詩文題跋，形成今日我們看到極長的長卷（後改為經摺裝），可見乾隆皇帝珍愛的程度。今日學者普遍認為，此帖應該是唐人摹本，並不是真蹟，但王羲之真蹟已然不存，能夠有千年以前存留的摹本，已經是極為珍貴，是故宮難得展出的珍品。
【王珣行書伯遠帖】
《伯遠帖》，晉，王珣書，紙本，行書，5行共47字，縱25.1厘米，橫17.2厘米
※《伯遠帖》是晉王珣(350—401年)寫的一封信。原文：「珣頓首頓首，伯遠勝業情期群從之寶。自以羸患, 志在優遊。始獲此出意不剋申。分別如昨永爲疇古。遠隔嶺嶠，不相瞻臨。」
卷前引首有乾隆禦書：「華風華。並禦題：「唐人真跡已不可多得，況晉人耶！內府所藏右軍快雪帖、大令中秋帖，皆希世之珍。今又得王珣此幅，繭紙家風，信堪並美！幾餘清賞，亦臨池一助也。鑒於果仁。
前隔水禦書：「家學世範，草聖有傳。宣和書譜」12字。下有：「乾隆宸翰」、「幾暇臨池」、「耽子是宿緣」三璽。
又禦識：“乾隆丙寅春月，獲王珣此帖，遂與快雪中秋二跡並藏養心殿溫室中，顔曰三希堂，禦筆。又識”，鎢“幹”、“隆”二璽。
後隔水上有明董其昌跋，後有乾隆禦筆繪枯枝文石，並識：「王珣帖與其昌皆可寶玩，即裝池側理亦光潤堪愛，漫製枯枝文石以配之。乾隆丙樂春正，長春書屋亦光潤堪愛，漫製枯枝文石以配之。乾隆丙樂春正，長春書屋亦光潤堪愛，漫製枯枝文石以配之書。後有「墨雲」一璽。
卷尾敕董邦達繪圖，邦達有記，又有沈德潛書「三希堂歌」。
卷後有董其昌、王肯堂題記。
本幅前後有古半印二，漫漶不可識。清代所鈞寶璽有：「石渠寶笈」、「乾隆鑑賞」、「乾隆禦覽之寶」、「三希堂精鑒璽」、「宜子孫」、「養心殿鑒藏寶」諸璽。
收傳印記上鶴有「郭氏謔齋笈之印」。
※此帖與陸機《平復帖》為現今僅存的兩件晉代名人法書。
※王羲之作為“書聖”，垂範百代。但他的書作只以臨本、摹本和刻本的形式流傳，沒有一件真跡傳世。王氏家族世代擅書，名家輩出，然其作品命運亦大抵相同。唯羲之族侄王珣有此短纈留在人間，實在是不幸中的大幸。我們可以從中窺見「二王」行草書使轉用筆的精微之處，這是刻帖和雙勾填墨摹本所無法傳達的。
王珣本人有書名，此帖風神俊朗，瀟灑流利，在王氏家族書風的基礎上自具面目，在中國書法史上具有崇高的地位。
王珣《伯遠帖》自乾隆十一年（1746年）進入內府，經乾隆品題，與王羲之《快雪時晴帖》、王獻之《中秋帖》並藏在養心殿西暖閣內的盡間，乾隆禦書匾額「三希堂」。 乾隆十二年又精選內府所藏魏晉唐宋元明書家134家真跡，包括三希在內，摹勒上石，命名《三希堂法帖》。在西苑的北海建“閱古樓”，把上述刻石嵌在樓內牆上，拓本流傳以示臨池之模範。三希原件仍藏在養心殿三希堂。
1911年後至1924年溥儀出宮以前，《伯遠帖》、《中秋帖》曾藏在敬懿皇貴妃所居的壽康宮，溥儀出宮之時，敬懿皇貴妃將此帖帶出宮，後流散在外。 1951 年周恩來總理指示將《伯遠帖》、《中秋帖》從香港購回，交故宮博物院收藏。
《宣和書譜》、《畫禪室隨筆》、《書畫記》、《平生壯觀》、《墨緣彙整》、《式古堂書畫匯考》、《佩文齋書畫譜》、《石渠寶笈·初編眼》、《古書錄》等書卷錄著。
【王獻之行草書中秋文卷】
《中秋帖》，傳為晉王獻之書，紙本，手捲，縱27厘米，橫11.9厘米。
※《中秋帖》是一部著名的古代書法作品，曾被清高宗弘曆（乾隆皇帝）譽為「三希」之一，意即希世珍寶。
行草書3行，共22字，釋文：
「中秋不復不得相還爲即甚省如何然勝人何慶等大軍。」
無署款。
《中秋帖》是《寶晉齋法帖》所刻的王獻之《十二月割帖》的不完全臨本，原帖在「中秋」之前還有「十二月割至不」六字。帖用竹料紙書寫，這種紙東晉時尚製造不出，約到北宋時方出現。從行筆中可知，所用毛筆是柔軟的無心筆，而晉朝使用的是有心硬筆，吸水性較差，筆的提、按、轉折往往不能靈活自如，常出賊毫，如此帖那種豐潤圓熟、線條連貫、行氣貫通、瀟灑飄逸的效果是寫不出來的。清吳升《大觀錄》雲：「此跡書法古厚，墨採氣韻鮮潤，但大似肥婢，雖非鉤填，恐是宋人臨仿。」據當代書畫鑑定家研究，大多認為是宋米芾所臨，故同樣寶貴。
卷前引首清高宗弘曆行書題「至寶」二字。
前隔水乾隆禦題一段。
貼文右上乾隆禦題簽「晉王獻之中秋帖」一行。
卷後有明董其昌、項元汴，清乾隆帝題跋，並附乾隆帝、丁觀鵬繪畫各一段。
卷前後及隔水鶴有宋北京「宣和」內府、南宋內府，明項元汴、吳廷，清內府等鑑藏印。
此帖曾宋代宣和、紹興內府，明項元汴，清內府收藏。民國時由敬懿皇貴妃攜出宮外，流散民間，由郭葆昌擁有，再轉予其子郭昭俊。後來與王珣《伯遠帖》一起被典當於香港一家外國銀行。 1951年底，典當期將滿時，國外有人意圖購獲，周恩來總理聞訊，當即指示有關部門購回，入藏故宮博物院。
宋內府《宣和書譜》、明張醜《清河書畫舫》、《清河見聞表》、《清河秘簧表》、汪砢玉《珊瑚網書跋》，清顧復《平生壯觀》、卞永譽《式古剷書集《考著》吳斯提著《考著書》、《般神典》、 《內剷》等報著。
※乾隆十一年（1746年）將王羲之的《快雪時晴帖》與王獻之的《中秋帖》以及王珣的《伯遠帖》合稱「三希」，一起放在宮內「三希堂」中，成為「三希堂」第一珍品。請詳細說明比較。
◆乾隆十一年（1746年），愛新覺羅·弘曆（乾隆皇帝）將這三件稀世墨寶收藏於紫禁城養心殿的西暖閣，並御書「三希堂」匾額，此後「三希」便成為中國書畫史上最著名的私人收藏組合。
※以下為「三希」的詳細比較說明：
一、 三希基本資訊對照
作品名稱
作者 (傳)
書法體制
藝術特色與評價
2026年現藏地點
《快雪時晴帖》
王羲之
行書
被乾隆譽為「三希之首」。筆法圓勁古雅，展現出雍容大度、神完氣足的貴族氣息。
台北國立故宮博物院
《中秋帖》
王獻之
草書 (一筆書)
筆勢縱橫奔放，字與字之間連綿不斷。展現了倜儻灑脫、意氣風發的風格。
北京故宮博物院
《伯遠帖》
王珣
行書
筆畫瘦勁，間架開闊。是三希中唯一的晉人真跡，展現了蕭散淡泊、自然隨性的魏晉風流。
北京故宮博物院
二、 詳細解說與比較
王羲之《快雪時晴帖》：平和與神韻
這是一封王羲之在雪後寫給友人的問候信。
美學價值：字體結構方圓並用，不追求強烈的動態，反而有一種平和中正、不疾不徐的優雅。
真實性爭議：現代學界公認此件為唐代精摹本，而非王羲之真跡。但因其最能體現王羲之書法的精髓，乾隆將其視為「墨皇」。
王獻之《中秋帖》：連綿與氣勢
傳為王獻之（王羲之之子）的作品，但內容其實是節選自其另一作品《十二月帖》。
美學價值：採用「一筆書」形式，運筆如行雲流水，氣勢一氣呵成，展現了小王書法與其父完全不同的豪放風格。
真實性爭議：學界考證此本應為北宋米芾根據舊本重新臨摹的作品。
王珣《伯遠帖》：真跡與風骨
王珣為王羲之的族姪，這是一封他寫給朋友「伯遠」的信。
核心價值：它是「三希」中唯一一件公認的東晉人書寫真跡。 由於晉人墨寶流傳極少，此帖的歷史與文物價值甚至超越了《快雪時晴帖》。
美學價值：筆墨流暢，線條轉折處展現出強韌的生命力，沒有後世摹本那種過於刻意的美化，真實記錄了晉人的書寫狀態。
三、 乾隆皇帝的熱愛與影響
瘋狂題跋：乾隆極度寵愛這三件作品，在《快雪時晴帖》上蓋了數十枚印章，並題寫了大量感想，甚至留下了「神乎其技」的評價。這使得作品本身已成為清代皇室審美的綜合載體。
離散與匯合：
辛亥革命後，三希曾一度流出宮外。
1951年，在周恩來總理的指示下，中國政府於香港贖回《中秋帖》與《伯遠帖》，現存於北京故宮。
《快雪時晴帖》則於1949年隨國民政府遷台，現存於台北故宮。
四、 2026年觀賞建議
若您欲在 2026 年親眼目睹這些國寶：
台北故宮：可透過 故宮百年慶特展 關注《快雪時晴帖》的展出資訊，該帖被列為限展國寶。
北京故宮：位於養心殿的「三希堂」原址已修復開放，雖然真跡通常入庫保存，但可以在原址體驗當年乾隆皇帝鑑賞文物的氛圍。
※此外，今年日本文化廳公布「令和5年新指定國寶、重要文化財」展覽自1月31日起於東京國立博物館中展出。今年指定為國寶的「書籍、典籍之部」中，第一件即是藏於宮內廳的王羲之《喪亂帖》。該帖為日本皇室所有，早在八世紀時，日本皇室將聖武天皇生前所用的御物進獻給東大寺的《獻物帳》中，即記載有「書法二十卷」，當中就包含王羲之的《喪亂帖》，可以推算傳入的時間應當更早。一般認為是由日本遣唐使自唐代攜來的勾填作品，亦有學者推測可能是鑑真和尚攜來，雖然無法確認流傳至日本的過程，仍深具歷史價值。
《喪亂帖》。（本刊資料室）
《喪亂帖》實際上為數段內容裁剪合併而成。根據日本學者西川寧的研究，可分為「喪亂帖」、「二謝帖」、「邵兒帖」、「左邊帖」跟「得示帖」。西川寧認為《喪亂帖》非常忠實的重現原作的樣貌，甚至連原紙破損的狀態都以細線勾勒出來，對理解王羲之書風極有參考價值。
《喪亂帖》八行內容為：「羲之頓首。喪亂之極，先墓再離荼毒，追惟酷甚，號慕摧絕，痛貫心肝，痛當奈何奈何。雖即修復，未獲奔馳，哀毒益深，奈何奈何。臨紙感哽，不知何言。羲之頓首頓首。」大意即是王家的祖墳因為戰亂再次遭到破壞，雖然立刻得到修復，卻因為無法去參拜而傷痛。西川寧以當中的戰亂背景加以考察，認為可能是永和12年（356）北燕的慕容恪與控制山東一帶的鮮卑人段龕發生爭戰，戰事範圍包含王家故地瑯琊一帶，由於此前之後大抵沒有發生嚴重的戰爭，因此《喪亂帖》內容極可能是指此次戰爭造成王家祖墳遭破壞的情況。若以此來確認年分，再參照王羲之卒年為365年或361年的時間，《喪亂帖》可以看成是他晚年的書風。
此一著名的王羲之勾填墨蹟於今年列入日本古物分級當中的「國寶」，但略感遺憾的是，東京國立博物館的展覽並沒有展出原作，而是以圖檔代替。如要近距離的觀賞「下真蹟一等」的王羲之書法神采，實不能錯過故宮「寫盡繁華─晚明文人王世貞與他的志業」的換檔展出。
